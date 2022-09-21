【美國加息】普徠仕：料聯儲局今次加息75基點　另需闡明加息步伐放緩至50基點之基本條件

▲ 【議息前膽】普徠仕：料聯儲局今次加息75基點 另需闡明加息步伐放緩至50基點之基本條件

美國聯儲局明日凌晨將公布議息結果，加息幅度備受全球關注。普徠仕美國經濟學家Blerina Uruci 預期聯儲局將聯邦基金利率或將提高75 個基點至3至3.25厘，符合市場預期。

聯儲局公布議息結果前夕 利率期貨顯示加息0.75厘機會有多大？【下一頁】

Uruci指，聯儲局需要闡明將加息步伐放緩至50個基點所需的基本條件，而在利率低於中性（介乎2至2.5厘之間）時「迅速」加息是合適的，但在利率受到限制、住屋和消費者支出減速的情況下，「具針對性的」加息會更為合適。 鑑於勞動力市場熾熱和通脹持續，暫停加息並不可行。

她預計聯邦基金利率於年底將達3.75至4厘後便將暫停加息，並在觀察 2023 年的經濟發展才作出反應，同時又認為經濟將挺過難關，而能源和食品以外的價格壓力將會緩減，預計聯儲局或將利率維持在4厘左右（即更高及更長時期），除此之外的預計都不確定。在這次經濟復甦期間，任何程度的月度數據預測均比以往更困難。

她認為目前市場面對的問題是經濟數據發出不同的訊息。通脹持續而且勞動力市場過熱， 但增長正在放緩，房地產市場正在經歷重大調整。從外部因素來看，踏入冬天歐洲能源危機升溫，而中國正在經歷艱難的市場調整，市場訊息甚是混亂。

另外，Uruci認為2023年可能出現以下三種情境：

中性情境：終期利率於2023年保持在4厘附近；

升溫情境：終期利率於2023年上升至5厘；

降溫情境：聯儲局於2023年減息。

她認為中性情境更有可能發生。儘管部分消費者價格將在未來幾個月作出調整，但通脹壓力揮之不去，而且勞動力市場仍然過熱，令利率仍需提高。儘管美國相對於世界其他地區處境仍然更佳，但它不能不顧歐洲和中國的情況而獨善其身，令利率的上升幅度受到一定限制。

至於升溫情境，則是第二有可能發生的結果。因為服務通脹持續高企，這是很久沒發生過的。通脹的不確定性高，而企業則需要付出薪資溢價以吸引或挽留人才。她認為，美國高收入家庭有大量儲蓄，即使經濟疲弱，企業亦能通過加價以過渡難關。

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編輯：姚卓然