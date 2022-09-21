【烏克蘭戰爭】基輔隔7個月重開麥當勞 僅限外賣（多圖）

俄烏戰爭爆發後，多間企業被迫暫停在烏克蘭業務。烏克蘭首都基輔的麥當勞分店周二（20日）正式重開，是自俄烏戰爭爆發以來首次。麥當勞發表聲明表示，公司和烏克蘭官員等人士協商後，決定現時僅提供外賣服務。

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麥當勞在基輔（Kyiv）分店時隔7個月後終於重開，外界認為顯示當地生活正逐步恢復正常。麥當勞早前發表聲明表示，企業已與烏克蘭官員、安全專家及供應商商討，決定首先重開，但暫時僅限外賣服務，到10月時將有3間分店全面重開。

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麥當勞同時亦指，是次是當地分店全面重開計劃的一部份，企業其後會再重開位於基輔的7間分店，烏克蘭西部等城市分店亦會重開。

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現時麥當勞已撤出俄羅斯市場，不少烏克蘭人視麥當勞重開為支持象徵。不少民眾冒著嚴寒排隊數小時，外送平台Glovo訂單數目亦激增。有民眾接受訪問指，麥當勞是俄羅斯入侵前的時代象徵，很希望能擺脫戰爭帶來的氣氛。

俄羅斯2月24日發動俄烏戰爭後，麥當勞已將當地業務售予商人Alexander Govor，並發表聲明指未能繼續當地業務，亦不符合企業價值觀。

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責任編輯：李俊儀