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【電動出行】現代汽車與蜆殼宣布展開合作 電動車主可優先使用充電位置 選購電動車原廠保養可獲充電儲值

理財智慧 20:09 2022/09/21

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香港蜆殼有限公司（Shell）今天宣布，與現代汽車香港有限公司（下簡稱「Hyundai」）正式展開合作，藉此引領業界支持香港特區政府的電動車規劃，實現淨零排放的綠色發展願景。

【青姐話】重心再下移   止蝕恐太遲

因應Shell計劃於短期內於全港提供超過300個電動車充電站的發展藍圖，即日起Hyundai正式成為Shell Recharge首個汽車品牌合作夥伴，雙方將攜手合作，共同擴充及推廣Shell Recharge服務，並於指定位置為Hyundai電動車提供優先使用的充電車位及充電優惠，讓車主無憂出行。

【延伸閱讀】【電動車】Shell 計劃三成現有油站增設充電站 全港首間油電站位於東涌 六月投入服務

【延伸閱讀】【電動汽車】SHELL電動車充電站進駐信和旗下中港城 15分鐘充電速度全港最快 能兼容不同品牌車款

於今年5月登陸中港城的Shell Recharge快速充電站，可配合Hyundai的首款電動旗艦車IONIQ 5內置的800V電池系統使用，只需18分鐘便可由10%充電至80%；僅僅5分鐘的充電時間即可增加高達100公里的續航能力。Shell Recharge於中港城特設Hyundai優先使用的中速充電位置，並期望未來為Hyundai車主提供更多類似的設施。

此外，Shell與Hyundai更為電動車車主帶來專屬優惠，凡選購電動車原廠保養服務計劃的顧客，將可獲得Shell Recharge充電儲值金額。

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責任編輯：嚴浩文

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