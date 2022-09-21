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【港元拆息】議息結果公布前夕HIBOR全線揚　與樓按相關1個月拆息2.59厘　中原按揭料最優惠利率（P）加0.25厘機會大

Hot Talk 12:29 2022/09/21

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聯儲局本港時間周四凌晨將公布議息結果，港元拆息（HIBOR）全線上揚。與樓按相關1個月港元拆息連升9天，最新報2.59488厘，按日升4.8點子，為2019年12月31日後最高。中原按揭董事總經理王美鳳預料銀行將於本周美國議息後上調P，而現時拆息仍未有跟足美息加幅，預料銀行上調P幅度為0.25厘機會較大。

以「H加1.3」按揭計劃的實際息率早前已觸2.5厘封頂息，故多家銀行已先後上調H按鎖息上限，多提高至2.75厘，部分銀行則維持一手樓H按封頂息2.5厘不變。

反映銀行資金成本的3個月港元拆息今報3.15845厘，升7.4點子，是2008年10月31日報3.34643厘後新高。隔夜息報1.17262厘，升8.3點子。

中原按揭：年內港P有機會上調不止一次

王美鳳認為，若本港銀行今次溫和上調P 0.25%，當年內拆息進一步跟隨美息上揚，不排除如2004至06年加息周期之追加P情況再出現。當年2005年5月初美國加息0.25%，當時港P在3月加息後未有再即時跟隨，但1個月拆息在5月初之1.8%，逐步升至5月23日達3%水平，銀行追加P達0.5厘。她表示，由於美國於今年餘下議息期仍有較大機會續加息，年內港P有機會上調不止一次，預料年底按息將處於3厘附近水平；過往30年平均按息約4%，按息仍低於長期平均水平。

到期日 9月21日結算率 9月20日
隔夜 1.17262 1.08988
1 星期 1.96661 1.86566
2 星期 2.45149 2.41869
1 個月 2.59488 2.54685
2 個月 2.81113 2.77351
3 個月 3.15845 3.08464
6 個月 3.67107 3.62655
12 個月 4.12946 4.11655

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編輯：胡學能

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H按 拆息 王美鳳 港元 加息 美國聯儲局 美國 議息 銀行

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