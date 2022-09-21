卓慧思認減稅或更惠及富人 為英國甘做「不受歡迎首相」

英國新任首相卓慧思即將推出新稅務措施，幫助英國恢復經濟。她近日受訪時承認，減稅可能更惠及富人階層，更表示為復甦英國經濟不惜成為「不受歡迎首相」，堅持推行新策。

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人在紐約出席聯合國會議的卓慧思（Liz Truss）周二（20日）接受英國天空電視台訪問承認，新財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）周五（23日）公布的迷你財政預算可能更惠及富人

卓慧思指減稅可能「不合比例地」更惠及富人，但否認減稅不公平，稱高收入人士繳交更多稅款，因此減稅勢必使富有階層受惠更多。卓慧思強調，稅務政策必須基於有利英國發展，成果會惠及所有英國人。

卓慧思同時再次否定向能源企業徵收「暴利稅」，指為有關公司「隨機徵稅」或更高企業稅可能導致投資減少及經濟缺乏增長，最終或使英國受損。

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另外，卓慧思亦表明準備成為「不受歡迎首相」（unpopular prime minister）。她強調，現時對英國最重要的是經濟增長，未來薪資有所增長及引入更多投資，最終讓英國民眾更富有，並讓國民保健服務有更多資金提供服務。卓慧思明言，英國要有經濟增長必須保持競爭力。

雖然對政策充滿信心，但卓慧思預計英國今年迎來艱辛的冬天。卓慧思表明，政府將決心採取每一步及用盡一切方法，確保英國將有一個成功的經濟及作為國家可以捱過今次難關。

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責任編輯：吳漢培