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【大行報告】大摩：新興市場創有史以來最長熊市　10月或見「投降式拋售」？恒指目標多少？

股市 12:15 2022/09/21

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【大行報告】大摩：新興市場創有史以來最長熊市　10月或見「投降式拋售」？恒指目標多少？

摩根士丹利首席亞洲股票策略師郭強盛（Jonathan Garner）團隊發表亞太區股市最新分析報告。大摩指出，新興市場本月底將創出歷來最長的熊市，超越2000年美國科網泡沫時期的紀錄，多個主要指數高位累跌逾30%，估值將設接近以往低谷水平。

大摩續指，近期美聯儲言論和美國通脹高於預期都令市場走向該行預期的「最差情境」，令10月或出現投降式拋售（Capitulation）的機會增加。不過，郭強盛團隊認為，從1997、98年的十大熊市指標分析，目前未能有足夠條件說「低谷將近」。

何謂投降式拋售？

大摩郭強盛團隊所提出的10大指標

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大摩指出，10項指標總分50分，團隊認為目前評分只有32分，無法達成結論低位正在形成，團隊未來會持續更新指標評分，來評估最新熊市走勢。

大摩又表示，並非所有周期都相同，今次周期更加有數項不同之處，包括全球經濟供應鍵受新冠疫情和地緣政治改變，而且中國未如2008年、16年推出同等力度的寬鬆政策，令該行更傾向審慎地評信見底訊號。

恒指目標維持21500　精選股「中石油出、太古入」

在主要市場指數目標價方面，大摩維持恒生指數2023年6月的基本情景目標價21,500點，相當於潛在升幅達16%，較該行對日本TOPIX指數、MSCI新興市場指數、MSCI中國指數和滬深300指數的潛在升幅，更為樂觀。

大摩表示，對恒指的基本情景目標價相當於預測市盈率10.1倍，較市場普遍預期的8.9倍更樂觀。大摩報告指，在樂觀情景看好恒指明年中可重上26,500點，而在悲觀情景中恒指或下試17,000點。

選股方面，大摩將能源股評級由「增持」降至「與大市同步」，並將中石油 （00857） 剔出精選股名單，反映油價從6月高位回落28%，與此同時因應防守部署，而在精選清單加入太古 （00019）

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編輯：麥德銘

港股 郭強盛 股票 目標價 市盈率 恒生指數

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