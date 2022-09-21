【網絡詐騙】不法份子於LinkedIn冒充SpaceX員工　騙逾百萬美元

▲ 近日麻省理工科技評論一份報告就揭示，有不法份子精心設計了LinkedIn帳戶，號稱是SpaceX員工，成功騙取高達100萬美元（約784萬港元）。

近年網絡詐騙愈趨普遍，而且花樣繁多，行騙手法日新月異。近日麻省理工科技評論一份報告就揭示，有不法份子精心設計了LinkedIn帳戶，號稱是SpaceX員工，成功騙取高達100萬美元（約784萬港元）。

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據麻省理工科技評論報告指出，這些號稱是SpaceX員工的不法份子，都表示自己畢業於美國和中國的頂尖大學後，如：清華大學、賓州大學華頓商學院等，便於SpaceX工作。他們與受害人建立關係時，也會特意提供LinkedIn，加強真實性。

麻省理工科技評論引述一名加州女性受害者，指她最初被引誘向一個Coinbase賬戶匯款1萬美元（約7.85萬港元），然後在利用加密貨幣在不法分子分享的平台進行「投資」，直到她發現無法提取資金時，才得悉平台是虛假的，最終損失超過100萬美元。

事實上，近年「SpaceX」成為不法分子用作詐騙的熱門詞彙。較早前也有有黑客劫持了三個YouTube頻道，假冒成SpaceX官方頻道，藉機向網友進行詐騙，短短兩天內就得手市值15萬美元（約117萬港元）的比特幣。因此，大眾若遇上相關情況，應加強防備。

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責任編輯：曾曉汶

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