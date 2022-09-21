【電動車】Nvidia推新自駕集成系統　吉利極氪成首客、股價反跌3%

▲ 【電動車】英偉達推新自駕集成系統 吉利極氪成首客、計劃2025年登場

美國晶片設計商英偉達（Nvidia，美：NVDA）發布新計算平台DRIVE Thor，吉利汽車 （00175） 旗下電動車品牌「極氪」（ZEEKR）成為該平台的首名客戶，而首輛汽車計劃將於2025年初登場。吉利汽車夥拍Nvidia，惟即市股價走弱，最新跌逾3%，暫報12.6元，創逾3個月低位。

英偉達表示，該平台將集中自動駕駛、輔助駕駛及泊車，以及包括車內娛樂在內的其他數字功能，並多達2000次每秒浮點運算次數。製造商可以在單個片上系統 （SoC） 上有效地整合多種功能，緩解供應限制並簡化車輛設計開發，從而顯著降低成本、減輕重量並減少電纜。

ZEEKR首席執行官安聰慧表示，ZEEKR 用戶需要包含最新技術和安全功能的奢華體驗。NVIDIA DRIVE Thor 將支持公司以滿足客戶需求的尖端技術，並確保ZEEKR始終處於未來創新的前線。

吉利半日跌3.5%，報12.56元，連跌7日兼創四個月低。

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編輯：姚卓然