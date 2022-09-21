查理斯三世冀與國民同甘共苦 擬精簡加冕儀式節省成本

英國查理斯三世登基後，按照傳統會再舉行加冕儀式，確立新君主地位。據報查理斯三世考慮英國民眾正苦陷生活成本危機，為避免王室予人過度奢侈之感，打算舉行規模較小、一切精簡的加冕儀式，亦符合他的現代君主制願景。

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英媒引述消息人士指，英王查理斯三世（King Charles III）打算縮減加冕儀式規模，務求一切從簡。消息稱，查理斯三世理解民眾處於水深火熱的生活苦況，故要求加冕儀式盡量節省成本的同時，亦能忠於傳統，符合民眾對王室活動期望。

據悉，查理斯三世一直提倡轉型至現代君主制，因此他打算透過精簡加冕儀式，作為發展其願景的一部分項目。

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按照以往加冕儀式程序，英王會宣誓保護蘇格蘭教會（Church of Scotland）及英格蘭教會。但據指查理斯三世計劃邀請基督教、穆斯林、猶太教、印度教及佛教等會眾參加加冕典禮，從而帶出希望領導一個尊重所有信仰的國家。消息指，英王亦會在加冕儀式向亡母伊利沙伯二世表達敬意。

全國哀悼期下周結束後，王室將啟動代號為「金球行動」（Operation Golden Orb）的加冕籌備計劃，外媒估計儀式最快於明年春天舉行。數碼﹑文化﹑媒體及體育大臣唐萃蘭（Michelle Donelan）承認，政府就查理斯三世登基典禮暫時未有任何決定。

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責任編輯：郭麗明