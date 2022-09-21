【數據點睇】3項指標反映「有米落鑊」 基建投資蓄勢起動

內地報道指，中國各地基建項目開始「落鑊」，多項數據顯示，基建投資提速迹象逐漸明顯。市場分析，國家統計局早前公布8月建築商務活動指數位於高景氣區間﹐反映建築業生產活動正在擴張，另第三季基建投資按年增速料達到10%以上，將優於第二季表現。

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目前，基建提速的數據包括商用車產銷、水泥出庫量和瀝青裝置開工率。業內人士指出，商用車市場的發展與基建投資、房地產投資需求息息相關。8月商用車產銷完成23.8萬輛和25.8萬輛，分別增長3.1%和4.0%，這是自去年4月以來首次實現按年雙增長。

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作為監測基建投資的指標之一，水泥出庫量近期明顯上升。根據全國250家水泥生產企業數據顯示，9月6至12日，水泥企業出庫量814.1萬噸，環比上升2.15%，整體需求止降回升。另一方面，瀝青裝置開工率也自9月以來明顯提升。Wind數據顯示，在9月首周瀝青裝置開工率周度指標升至39.7%，超過8月最高點，環比提高1.6個百分點，說明基建投資正在發力。

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撰文：林衛