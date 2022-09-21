【券商點睇】澳洲鋰礦拍賣價創新高 鋰價短期受惠供需錯配

據內地報道，澳洲皮爾巴拉礦業日前舉行了年內第六次鋰輝石精礦拍賣，最終成交價為離岸價每噸6,988美元，較8月2日成交價漲10%。若按每噸90美元的運費測算，電池級碳酸鋰成本約每噸51.3萬元人民幣，產出的碳酸鋰預計在2023年1至2月流通。

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作為鋰礦價格風向標，此次拍賣價格再創新高，或支撐鋰價保持強勢。中金表示，國內電動車8月銷量達到66.6萬輛，按年增長107%，按月增長12%，下游需求景氣度的提升有望逐步傳導至上游環節，加速正極材料廠的庫存消耗，考慮到供給端增量相對有限，有望驅動鋰價延續上行趨勢。

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華西證券認為，碳酸鋰供給最為寬鬆的階段已經過去。即將進入第四季，國內青海鹽湖受天氣影響產量下降，下游廠商均有旺季趕工意願，需求或加速釋放，中國鋰鹽供需結構將進一步緊張，鋰鹽價格有望維持目前上漲態勢，不排除在第四季至明年第一季旺季備貨季出現鋰鹽價格再創新高局面。

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撰文：林衛