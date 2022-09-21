【宏觀數據】亞開行降亞洲增長預測 中國經濟放緩為關鍵

亞洲開發銀行發表最新展望報告，調低今明兩年亞洲經濟增長預測，預計2022年經濟增長為4.3%，較4月份預估的5.2%有所下調，2023年的經濟增長預期則由5.3%下調至4.9%，理由包括全球貨幣政策收緊、俄烏戰爭和中國增長放緩給經濟復甦帶來挑戰。

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亞開行首席經濟學家Albert Park向媒體稱，中國經濟放緩為主要原因之一。他表示，與中國防疫政策有很大關係，這項政策打擊中國消費者的信心，造成中國供應鏈瓶頸，並影響了其他經濟體，同時也導致來自中國市場的需求減少。亞開行將今年中國經濟增長預測由5%下調至3.3%。

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其次，第二大原因導致亞洲經濟放緩，乃美國聯儲局收緊貨幣政策，比該行在4月時的預測更為激進。亞開又預測亞洲區內的通脹壓力持續，亞洲發展中國家2022年通脹率將達到4.5%，比之前預測的3.7%更高，而2023年通脹率為4%，亦高出之前預測的3.1%。

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撰文：林衛