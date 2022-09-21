【投資銀行】大摩涉未能保障客戶資料　藏客戶身份訊息的伺服器在拍賣網售出　被美SEC罰3500萬美元

摩根士丹利（美：MS）被指未能保護以百萬計客戶的個人訊息，而向美國證券交易委員會（SEC）支付3500萬美元（約2.75億港元）罰款。

SEC公布，摩根士丹利美邦公司在一段5年長的時間內，未能保護約1500萬名客戶的個人身份訊息。SEC發現，早在2015年，該公司未能妥善處理含有客戶個人身份訊息的設備。在多個場合，該公司僱用了一家在數據銷毀服務方面沒有經驗或專業知識的搬運儲存商，將內含數以百萬名客戶個人身份訊息的大量硬盤和伺服器退役。

SEC又指，幾年以來，該公司都沒有適當監督搬運商的工作。調查發現，該搬家商向第三方出售了數以千計的該公司設備，包括伺服器和硬盤，其中一些含有客戶的個人身份訊息，這些設備在沒有刪除這些客戶個人身份訊息的情況下，最終在一個拍賣網站上被轉售。雖該公司有收回部分設備，但絕大多數涉事設備都未能收回。

SEC亦發現，該公司在硬件更新計劃當中，停用當地辦公室和分支機構的伺服器時，沒適當保護客戶的個人身份訊息，也沒適當處置消費者報告訊息。該公司在退役過程中進行的記錄核對工作顯示，42台伺服器丟失，這些伺服器都可能包含未加密的客戶個人身份訊息和消費者報告訊息。

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