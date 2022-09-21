【摺機大戰】vivo X Fold+ 摺機下周一登場　規格搶先公開

▲ vivo宣布新摺機vivo X Fold+ 將於下周一（26日）登場。

摺機大戰於8月正式開打，三星（Samsung）、Motorola和小米先後推出新摺機。來到9月底，戰火繼續蔓延，vivo決定壓軸出場，宣布其新摺機vivo X Fold+ 將於下周一（26日）登場，vivo高管賈淨東更預先公布多項新機規格。

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vivo今（21日）宣布，將於下周一（26日）下午7時發布vivo X Fold+摺疊手機，並稱「一個有力的'+'號，意味著強者將用更強的方式進化」。從官方圖片可看到，vivo X Fold+將設有藍色及紅色外觀配色設計，並採用蔡司聯名後置鏡頭。

與此同時，vivo 高管賈淨東也公布了vivo X Fold+部分規格資訊，例如摺機內外雙屏都支援120Hz刷新率、內置超聲波屏幕指紋識別、搭載高通驍龍8+ Gen 1芯片等。另外，vivo X Fold+手機電池容量將增加130mAh，至4730mAh，支援80W有線快充+ 50W無線快充。值得一提的是，vivo X Fold+將支援自由懸停功能，可在30度、90度、120度等角度懸停。

另綜合外媒報道，有傳vivo X Fold+將會配備12GB RAM，並且有256GB和512GB兩種容量選擇。相機則維持1,600萬像素前置鏡頭，四鏡頭的主相機亦同樣為5,000萬像素。

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責任編輯：曾曉汶

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