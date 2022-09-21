創新奇智上半年營收增76% 盈利能力持續提升

人工智能（AI）行業處於科技行業前沿，愈來愈受投資者關注，但相關原創技術需要長期積累沉澱，相當考驗市場耐心，如蘋果、阿里、特斯拉等公司前期因研發投入，都曾經歷持續虧損，但當技術應用成熟邁入收成期，這些企業均成為行業龍頭。

青島創新奇智科技集團股份有限公司（02121）（下稱「創新奇智」）是中國快速發展的企業級AI解決方案供應商和中國製造業AI解決方案市場最大的AI技術驅動型解決方案供應商。該公司較早前宣布截至2022年6月30日止中期業績，期內集團盈利能力持續提升，營業收入達645.6百萬元（人民幣，下同），同比增長76.1%；毛利額達205.7百萬元，同比增長81.8%；毛利率31.9%，較去年同期提升1個百分點。而扣除股份支付及上市開支等項目後，經調整淨利潤為虧損59.1百萬元，同比縮窄44.9%。

行業機遇和挑戰並存 AI核心業務扭虧為盈

集團2022年上半年的亮點，是AI業務收入顯著增長，「AI+製造」業務收入達336.8百萬元，同比增長83.8%，佔整體營收52.2%；「AI+金融服務」業務收入達219.4百萬元，同比增長78.3%，佔整體營收34%。AI業務扭虧為盈，反映公司盈利能力持續提升，核心競爭力穩固。

研發投入作為支持AI技術發展的核心，集團上半年研發開支達217.8百萬元，同比增82.8%，研發費用率同比提升1.2個百分點。專利數量亦創新高，截止2022年6月30日，累計申請專利697件，其中發明專利佔約90%。

「AI+製造」市場空間大 細分領域佔龍頭地位

現時中國製造位列全球製造業第三，並爭取在2025年邁向第二，智能製造成主攻方向。目前中國AI產業規模已超過4,000億元，但「ＡI+安防」及「AI+金融」領域競爭者眾多，故創新奇智專注於開拓「AI+製造」，成功在鋼鐵冶金、能源電力、汽車裝備、OLED面板半導體、高科技/3C、工程建築等行業，建立起龍頭地位。

在智慧製造國策推動的「專精特新」策略下，創新奇智作為國家認可的專精特新小巨人企業，未來具有廣闊發展空間，現已成為IDC中國第四大電腦視覺和第四大機器學習平台廠商、Gartner評為人工智慧電腦視覺Cool Vendor、MIT全球最聰明公司50，除了專精特新「小巨人」企業認定，公司旗下四家子公司亦獲省/市級專精特新企業。

獲國家及行業機構肯定 納恒生綜合指數及深港通

創新奇智不但獲證券商如國海證券及海通證券分別給予買入及優於大市評級，自2022年1月在港上市後，亦很快得到市場肯定。2022年9月5日起，創新奇智獲深圳證券交易所納入「深港通」下的港股通股票名單，同時獲恒生指數有限公司納入為「恒生綜合指數」之成份股。

「深港通」為連接內地投資者與香港資本市場的重要股票買賣和投資渠道，獲納入有助集團觸及更廣泛的中國內地投資者群體，引入更多元化的投資者，支持業務的長遠發展。

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