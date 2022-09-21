▲ 【互聯互通】許正宇：積極到東南亞、南亞和中東國家「搶企業」赴港上市 「宣講香港財經故事」

財經事務及庫務局局長許正宇發表最新網誌，形容滬深港通、債券通等互聯互通已進入「2.0時代」，提及近期中證監副主席方星海發言提及三大方面改良互聯互通機制。許正宇指出，「互聯互通2.0」下符合條件的香港主要上市海外企業證券將可納入港股通，港府會積極到國際市場例如東南亞、南亞和中東國家「搶企業」，吸引它們到香港上市融資，形容是他下周出訪馬尼拉面見商界的重點之一。

許正宇稱，內地龐大的市場流動性及財富配置需求對很多海外企業而言非常吸引，因此新舉措對香港上市企業國際化是一大利好，也對加強香港連接國内外投融資的戰略角色有莫大幫助。

近期香港吸引外國企業、國際盛事回流香港屢傳不利，許正宇在網誌也提及要「提振香港國際金融中心的領先地位」，包括在國際金融投資峰會和香港金融科技周等活動，以及走出去對海內外「宣講香港財經故事」。

港股通人民幣計價櫃枱 許正宇：兩舉措推動

許正宇又指，在港股通增加人民幣股票交易櫃枱方面，財庫局將通過兩項舉措推動市場發展，一是寬免有關市場莊家交易的股票買賣印花稅，增加金融機構參與未來雙幣股票市場莊家機制的誘因，以提高人民幣計價股票的流通量；二是聯同港交所 （00388） 主動接觸上市公司，積極推廣設立人民幣股票交易櫃檯的戰略意義及具體好處。

除了股票互聯互通外，許正宇表示，隨7月公布的兩地利率互換市場互聯互通、最新中證監支持香港推出國債期貨，連同ETF納入互聯互通，都有利國際投資者直接投資內地各種證券，包括A股、ETF及債券、衍生工具，以及同時有效管理各項風險。

許正宇：環球加息 有利人民幣債券發行

對於加息周期，許正宇認為，當前環球主要經濟體開始進入利率上升周期，發行人民幣債券的成本與其他貨幣例如美元相比相對下降，有利推動更多發行人來港發行境外人民幣「點心債」，而且今年首8個月點心債發行額為歷年最高。

他預告，財庫局將於本周與廣東省國家發展和改革委員會（省大灣區辦公室）聯合舉辦座談會，鼓勵更多內地機構來港發行點心債，並讓內地和香港政商民各界共同探討活用債券融資助力大灣區發展和推動人民幣國際化的未來方向。

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編輯：麥德銘