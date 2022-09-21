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加拿大擬取消入境旅客疫苗限制 料本月內實施

環球社會熱點 11:43 2022/09/21

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隨著新冠肺炎疫情在各地放緩，各國陸續取消防疫限制。加拿大據報將取消入境旅客疫苗接種限制，旅客屆時可不提供疫苗接種資料。加拿大當局或在本月內宣布相關措施，但衛生當局指目前尚未作出任何決定。

南韓擬全面取消入境限制 旅客無需做核酸檢測 【下一頁】

加拿大媒體《Global News》引述多名政府消息人士報道，政府或在9月內宣布，取消入境旅客疫苗接種要求。現時民眾需在登機前使用應用程式ArriveCAN呈報疫苗接種情況等資料，但一旦當局取消限制，旅客可以選擇不提供疫苗接種的信息。

但報道亦引述消息人士指，相關計劃仍需總理杜魯多（Justin Trudeau）確定，才能正式宣布。加拿大交通部發言人周二（20日）表示，目前尚未對現有衛生措施作出任何修改決定。

拜登揚言新冠疫情已完結 拒透露會否爭連任 【下一頁】

加拿大政府已取消國內出境旅客疫苗接種要求，但維持入境旅客接種疫苗。入境旅客必須已完成疫苗接種或取得豁免，否則會被拒絕入境。旅客亦會被隨機要求接受檢測，加拿大當局指措施屬預警系統的一部份。相關邊境措施將在9月30日屆滿。

加拿大公共衛生署曾表示，當地正過渡至一個全新且更可持續的疫情大流行階段，並指各地已取消大部分疫情限制。

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責任編輯：李俊儀

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