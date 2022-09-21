【解碼｜手機設備股】舜宇挫5%創兩年半低　iPhone 14 Pro Max大賣難救舜宇股價？　大華繼顯拆解箇中原因

▲ 【解碼｜手機設備股】iPhone 14 Pro Max大賣難救舜宇股價？ 大華繼顯拆解箇中原因

市場看好iPhone 14 Pro Max可成最暢銷手機型號，但行內人卻對整個手機行業銷情不感樂觀，大華繼顯指，舜宇 （02382） 來自蘋果的貢獻實為有限，不足以扭轉整個Andriod手機業務的弱勢，而管理層同樣維持手機需求持審慎態度，並直言今年並不會出現明顯復甦。

舜宇現跌5.8%，報90元，創兩年半新低。

蘋果iPhone 14 Pro Max炒風再現、先達回收價一度高水逾3000元【下一頁】

iPhone 14 Pro系列大賣，市面一度突現炒風。大華繼顯發表報告指，舜宇管理層在會談時透露，公司今年下半年來自蘋果的收入將會大增，而且隨著產能回報提升，毛利率有所擴闊。

蘋果貢獻有限 料手機業務收縮至明年上半年

可是，來自蘋果的貢獻實為有限，這只能為舜宇的平均單價（ASP）及毛利率提供少許幫助，並不足以扭轉整個Andriod手機業務的弱勢。舜宇管理層未能看見今年手機行業需求有回升跡象，甚至反而出現停止手機升級潮，更指公司Andriod手機業務持續收縮，料情況及至明年上半年。

即此如此，管理層對公司長期發展抱有信心，指一旦逆風消散後，公司仍有設備升級空間，例如可摺疊式手機的超薄鏡片。至於車載鏡頭方面，公司對其增長維持樂觀，既與「蔚小理」展開合作，又奪得逾20個800萬像素的汽車鏡頭模組項目，其中6個為新增的量產項目。

大華繼顯認為舜宇近期面對逆風，需持審慎態度，但對長期前景抱有信心，維持「持有」評級，目標價111.3元，對應為2023年25.9倍市盈率。

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編輯：姚卓然