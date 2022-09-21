▲ 【美股焦點】GAP裁減約500個職位 涉及三藩市、紐約及亞洲辦事處 股價跌逾3%

美國服裝零售商GAP（美：GPS）正裁減約500個公司職位。《華爾街日報》引消息人士指，在銷售和盈利下降的情況下，該服裝零售商正減少開支。公司一名代表周二（20日）證實，裁減職位涉及三藩市、紐約及亞洲的辦事處。GAP周二股價跌3.3%。

該家總部設於三藩市近年經歷連番挫折，包括其Old Navy品牌的產品組合問題，該品牌在2021財年的銷售額佔公司整體銷售額一半以上。

報道又引述消息指，今次裁減職位跟該公司與美國饒舌歌手Kanye West結束合作關係一事無關。美國饒舌歌手Kanye West上周表示，將結束他的公司Yeezy與Gap的合作關係，指該服裝零售商違反了他們的協議條款，未能在去年下半年前，在其門店銷售Yeezy產品，也沒按照承諾建立Yeezy Gap專門店。

GAP至今仍尋覓新舵手，此前行政總裁Sonia Syngal在工作2年後於7月突辭職。該公司上月以執行挑戰和不確定的宏觀經濟狀況為由，撤回其2022年的財務展望。據該公司年報顯示，GAP總共有9.7萬名員工，當中總部約有8700名員工。

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編輯：胡學能