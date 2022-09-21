  • 28°C
香港時間 : 2022921日 (週三) 11:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】4親俄地區舉行入俄公投 西方表明不承認結果

環球政治 10:48 2022/09/21

分享：

分享：

烏克蘭近日在東部成功反擊俄羅斯，收復不少被佔領土。4個烏克蘭親俄地區宣布，有意舉行公投，決定是否加入俄羅斯。但烏克蘭政府及西方國家表明，不會接受公投結果。有分析認為，今次是俄羅斯向西方國家發出的最後通牒。

【烏克蘭戰爭】烏軍劍指盧甘斯克 分離主義領袖籲公投加入俄羅斯 【下一頁】

盧甘斯克（Luhansk）﹑頓涅茨克（Donetsk）﹑基爾松（Kherson）及扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區的親俄地方政府周二（20日）宣布，將在周五至下周二（23至27日）期舉行公投，決定是否加入俄羅斯聯邦。頓涅茨克與盧甘斯克表明，當地已投票。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）同日在聯合國回應時明言，俄羅斯可以採取任何行動，但一切不會改變，強調烏克蘭擁有所有權利解放己國領土，而烏軍將無視俄國聲明持續行動。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表明，4地區的入俄公投有違國際系統下對國家主權及領土完整的原則，指如公投最終舉行，美國將不會承認俄方對烏克蘭領土的任何主權聲明。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）亦指出，俄方及所有參與所謂「公投」決策級人物將因在烏克蘭違反國際法而負上責任，歐盟或考慮進一步收緊與俄關係。

【烏克蘭戰爭】核電廠恢復連接電網 獲外部電力助冷卻反應堆 【下一頁】

部分俄國政壇人物認為，公投入俄是向西方發出的最後通牒，要求對方接受俄羅斯在烏克蘭的領土聲明，或面臨可能動用核武的全面戰爭。前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）表示，侵犯俄羅斯領土是一項罪行，莫斯科政府有權利用所有手段自衛。

俄羅斯政治專家Tatiana Stanovaya指出，今次俄國行動是明確的最後通牒，暗示烏克蘭撤兵或核戰開始。Stanovaya指俄國為確保勝利，以公投換取「合法」使用核武捍衛領土的權利。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英女王國葬】烏克蘭第一夫人代夫弔唁 與凱特會面
2022/09/19
【英女王國葬】烏克蘭第一夫人代夫弔唁 與凱特會面
【烏克蘭戰爭】伊久姆亂葬崗逾400屍 部分料曾遭酷刑
2022/09/18
【烏克蘭戰爭】伊久姆亂葬崗逾400屍 部分料曾遭酷刑
【烏克蘭戰爭】印度呼籲俄羅斯停戰 普京：絕不改變軍事行動
2022/09/17
【烏克蘭戰爭】印度呼籲俄羅斯停戰 普京：絕不改變軍事行動
據報普京曾遇汽車炸彈暗殺 多名保鑣事後人間蒸發
2022/09/16
據報普京曾遇汽車炸彈暗殺 多名保鑣事後人間蒸發
【烏克蘭戰爭】烏稱伊久姆有亂葬崗 埋逾440屍
2022/09/16
【烏克蘭戰爭】烏稱伊久姆有亂葬崗 埋逾440屍

你可能感興趣

【英女王國葬】烏克蘭第一夫人代夫弔唁 與凱特會面
16:30 2022/09/19
【英女王國葬】烏克蘭第一夫人代夫弔唁 與凱特會面
【烏克蘭戰爭】伊久姆亂葬崗逾400屍 部分料曾遭酷刑
14:55 2022/09/18
【烏克蘭戰爭】伊久姆亂葬崗逾400屍 部分料曾遭酷刑
【烏克蘭戰爭】印度呼籲俄羅斯停戰 普京：絕不改變軍事行動
14:06 2022/09/17
【烏克蘭戰爭】印度呼籲俄羅斯停戰 普京：絕不改變軍事行動
地緣政治 外交 軍事 俄羅斯 烏克蘭 核武 戰爭 歐盟 莫斯科 美國

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】普京延後全國講話 烏國4親俄地區公投（不斷更新）

下一篇文章

【英女王國葬】靈柩花圈有心思 查理斯特登揀一款花
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月21日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月21日 時間11:00）
【英女王國葬】三愛寵最後送別 目送靈車離開
【英女王國葬】三愛寵最後送別 目送靈車離開
【英女王國葬】夏洛特痛哭喬治拭淚 梅根喊到溶妝
【英女王國葬】夏洛特痛哭喬治拭淚 梅根喊到溶妝
【英女王國葬】拜登座位僅次波蘭總統 特朗普：趁機識第三世界領袖
【英女王國葬】拜登座位僅次波蘭總統 特朗普：趁機識第三世界領袖
【英女王國葬】哈里威廉全程零交流 凱特被要求讓路
【英女王國葬】哈里威廉全程零交流 凱特被要求讓路
【英女王國葬】丹麥王儲妃獲邀 因一事離奇消失
【英女王國葬】丹麥王儲妃獲邀 因一事離奇消失
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款