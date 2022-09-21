【烏克蘭戰爭】4親俄地區舉行入俄公投 西方表明不承認結果

烏克蘭近日在東部成功反擊俄羅斯，收復不少被佔領土。4個烏克蘭親俄地區宣布，有意舉行公投，決定是否加入俄羅斯。但烏克蘭政府及西方國家表明，不會接受公投結果。有分析認為，今次是俄羅斯向西方國家發出的最後通牒。

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盧甘斯克（Luhansk）﹑頓涅茨克（Donetsk）﹑基爾松（Kherson）及扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區的親俄地方政府周二（20日）宣布，將在周五至下周二（23至27日）期舉行公投，決定是否加入俄羅斯聯邦。頓涅茨克與盧甘斯克表明，當地已投票。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）同日在聯合國回應時明言，俄羅斯可以採取任何行動，但一切不會改變，強調烏克蘭擁有所有權利解放己國領土，而烏軍將無視俄國聲明持續行動。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表明，4地區的入俄公投有違國際系統下對國家主權及領土完整的原則，指如公投最終舉行，美國將不會承認俄方對烏克蘭領土的任何主權聲明。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）亦指出，俄方及所有參與所謂「公投」決策級人物將因在烏克蘭違反國際法而負上責任，歐盟或考慮進一步收緊與俄關係。

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部分俄國政壇人物認為，公投入俄是向西方發出的最後通牒，要求對方接受俄羅斯在烏克蘭的領土聲明，或面臨可能動用核武的全面戰爭。前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）表示，侵犯俄羅斯領土是一項罪行，莫斯科政府有權利用所有手段自衛。

俄羅斯政治專家Tatiana Stanovaya指出，今次俄國行動是明確的最後通牒，暗示烏克蘭撤兵或核戰開始。Stanovaya指俄國為確保勝利，以公投換取「合法」使用核武捍衛領土的權利。

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責任編輯：吳漢培