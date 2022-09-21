【短片大戰】YouTube挑戰TikTok地位　與Shorts創作者分享廣告收入分成

▲ 參與合作夥伴計畫的條件方面，Shorts創作者則需擁有至少1,000名訂閱用戶，並在90天內獲得1,000萬次短片瀏覽量。（法新社）

短片內容創作是社交平台的新戰場，YouTube近年亦仿傚TikTok推出短片功能Shorts。為吸引更多TiKTok創作者，YouTube宣布推出合作夥伴計畫，與Shorts創作者分享高達45%的廣告收入分成。

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與TikTok一樣，Shorts上的廣告會出現在短片之間。但到目前為止，創作者要在Shorts上賺錢的唯一途徑，是通過該公司去年推出的1億美元（約7.8億港元）的「短片基金」（Shorts Fund）。

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YouTube表示，在合作夥伴計畫下，該公司每個月都會將短片的廣告收入匯集成一個資金池，然後將把當中的45%支付給參與新計畫的創作者，而這安排將於明年初生效。

需擁有至少1,000名訂閱用戶

參與合作夥伴計畫的條件方面，Shorts創作者則需擁有至少1,000名訂閱用戶，並在90天內獲得1,000萬次短片瀏覽量，才有資格申請加入該計畫。

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責任編輯：陳卓賢