【香港排名】香港在信安全球金融普惠性排名第4　新加坡排名第1、政府支援層面遠勝港（附細項排名）

▲ 【香港排名】香港在信安全球金融普惠性僅排名第4 新加坡排名第1、政府支援層面遠勝港（附細項排名）

信安金融集團發布首份全球普惠金融指數（Global Financial Inclusion Index），該指數涵蓋全球42個市場，新加坡排名第一，得分68.85，第二及第三分別是美國及瑞典，香港以65.13分排名第四位，卻是唯一一個在三大研究層面（政府支援、金融系統支援及僱主支援）中，金融普惠性均排名前十名的市場。

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港網上連接能力冠絕排名 星則以稅制複雜程度佔優

香港在政府支援方面總體排名第8，其中網上連接能力排名全球第1，教育水平排名第3，但公共退休金狀況只排名16，存款保障計劃更排名29。新加坡則在政府支援方面總體排名第1，當中稅制複雜程度及教育水平分別排名第1及第2。

金融系統支援方面，香港總體排名第6，第中即時支付方面排名12，反映當網上銀行用戶持續增加，未來將會有更多的發展機會；金融科技公司的數量及品質方面排名第13。新加坡則於金融系統支援總體排名第3，其中金融科技公司的數量及品質排名第4。

僱主支援港較星優勝

僱主支援方面，香港總體排名第8，其中僱主保險計劃及僱主薪酬計劃則分別排名第4及第7，僱員退休金供款排名11。新加坡在僱主支援方面相對落後，總體排名14，當中僱員退休金供款排名第6。

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信安亞洲區總裁張維義表示，科技及網上連接能力是香港金融普惠性得分較高的關鍵，網上連接能力可使各個市場及當地市民隨著全球化而在經濟上受益；科技可令新興經濟體快速達致成熟市場花費多年才能實現的目標，而數碼金融使大眾更方便地管理財富。

全球普惠金融指數從政府支援、金融系統支援及僱主支援三個方面，檢視各層面所提供之相關工具、服務及指引的程度，從以促使大眾實現更高水平的金融普惠性。

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編輯：陳韻妍

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