▲ 【新股IPO】零跑汽車9863被質疑研發費用過低 董事長：是在高效規劃下的合理費用區間

目前正在招股的零跑汽車 （新上市編號：09863） 被質疑過去3年研發費用過低，公司董事長朱江明回應指，公司花費14億元人民幣研發出3款汽車，是在高效規劃下的合理費用區間。

零跑汽車採用「全域自研+垂直整合」模式經營，他指，全域自研不是空話，實際上零跑汽車已經做到了，公司開發出了諸多核心零部件，今年交付的10餘萬輛車中，每輛車的電池包、電驅總成、車燈、智能座艙的控制器以及傳感器等都是自研製造的。「 從底層開始做確實相對較慢，但好處是能夠實現平台化、多車通用。實現平台化後，未來研發速度會越來越快。」

朱江明進一步表示，目前規模化仍是新能源汽車實現盈利的主要道路，零跑汽車在過去七年堅持建立全域自研垂直整合的技術路線，目前正進入加速階段，爭取通過擴大用戶社群及規模效應實現盈利目標。

另外，朱江明認為自動駕駛是電動汽車下一步競爭重點，但相關產品目前還不成熟。

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