【港股市況】議息結果公布前+地緣危機升溫　恒指跌336點　阿里巴巴跌逾3%、舜宇大挫一成（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

聯儲局公布議息結果前夕，加上普京宣布「部分動員」，大市跌逾300點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；舜宇 （02382） 大挫10%；航運股逆市造好，東方海外 （00316） 升逾3%。恒指低開142點，其後走勢反覆向下，尾市跌幅擴大，恒指跌336點或1.8%，收報18444點，成交813億元；科指跌3%，報3737點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；舜宇 （02382） 大挫10%；航運股逆市造好，東方海外 （00316） 升逾3%。

分析文章︰

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：10】恒指跌336點或1.8%，收報18444點，成交813億元；科指跌3%，報3737點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；舜宇 （02382） 大挫10%；航運股逆市造好，東方海外 （00316） 升逾3%。

【16：00】恒指U盤前跌336點，報18445點。

【15：32】兩桶油逆市上升，中海油 （00883） 尾市升逾2%，高見10.4元；中石油 （00857） 升逾1%，高見3.42元。普京表態被視為將行動升級，商品價格止跌回升，紐約期油回升1%至每桶85.43美元，布蘭特期油則報約91美元。

【15：26】【大行報告】大摩調整中港焦點股名單、剔出一隻股份並加入太古 看好太古未來60日逾80%機會跑贏大市（附名單）

【15：24】騰訊 （00700） 尾市跌2%，破底低見287.2元。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；美團 （03690） 、小米 （01810） 、京東 （09618） 跌逾2%。

【15：09】滙豐 （00005） 尾市跌逾2%，低見47.25元；渣打 （02888） 亦跌逾2%。

【15：06】【騰訊700】騰訊旗下微信支付接入近萬間新加坡小販攤位

【15：00】普京宣布「部分動員」，美股期貨轉跌，大市跌幅再擴大至300點，報18481點；科指跌2.7%，報3749點。

【烏克蘭戰爭】普京宣布「部分動員」、反斥西方核勒索 防長稱動員規模達30萬 油價金價轉升、俄羅斯股市即跌一成

【15：00】舜宇 （02382） 最新跌一成，破底低見85.9元。

【14：53】吉利 （00175） 跌逾4%；比亞迪 （01211） 跌逾2%；長汽 （02333） 跌逾5%；廣汽 （02238） 跌逾1%。

【14：42】舜宇 （02382） 跌幅擴大至逾8%，破底低見87.1元。

【14：26】中國稀土 （00769） 逆市升15%，高見0.455元，成交333萬元。

【14：22】雙財莊 （02321） 逆市升半成，破頂高見1.22元。

【14：16】中遠海能 （01138） 、太平洋航運 （02343） 股價升幅分別擴大至一成。

【14：04】大市跌幅午後一度收窄至不足150點，高見18638點，惟美股期貨轉跌，恒指跌幅再擴至近250點，報18537點，跌244點；科指跌2.1%，報3772點。

【13：54】【本地保險】友邦保險據報洽購菲律賓MediCard 或數周內達成協議

【13：40】【中國清零】中國歐盟商會：中國國門緊閉 投資目的地的地位正在削弱

【13：26】阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至3%，大市跌幅收窄至近240點，報18542點。科指跌2.1%，報3773點。

【13：09】東方海外 （00316） 升近5.5%，高見154.5元。另外，中遠海能 （01138） 升7%破頂；中遠海控 （01919） 升逾2%；太平洋航運 （02343） 升近8%。

【13：07】奇士達 （06918） 逆市升近22%，高見1.12元，成交790萬元。

【13：03】信義光能 （00968） 午後跌幅擴大至逾8%，低見9.11元破底。

【13：01】【香港排名】香港在信安全球金融普惠性排名第4 新加坡排名第1、政府支援層面遠勝港（附細項排名）

【13：00】港股午後初段跌約300點，報18477點跌303點。科指跌2.7%，報3749點。

【13：00】【金融中心】戴相龍：外資金融機構料留港發展 中資參與不令香港金融市場內地化

【12：31】【港元拆息】議息結果公布前夕HIBOR全線揚 與樓按相關1個月拆息2.59厘 中原按揭料最優惠利率（P）加0.25厘機會大

【12：20】【大行報告】大摩：新興市場創有史以來最長熊市 10月或見「投降式拋售」？恒指目標多少？

【12：00】恒指中午收報18496點，跌284點或1.5%，成交389.8億元。科指跌2.5%，報3758點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 破底。航運相關股逆市造好，東方海外 （00316） 升逾4%；中遠海能 （01138） 升逾7%。國泰 （00293） 股價續揚，半日再升逾3%破頂。

【11：51】信義光能 （00968） 挫逾7%，低見9.15元破底，為表現最差藍籌。

【11：42】舜宇 （02382） 跌幅擴大至逾6%，破底低見89.2元。

【11：37】恒指最新跌326點，報18455點。科指跌2.8%，報3747點。

【11：30】內地股市半日向下，上證半日跌近0.6%；深證跌1.2%；創業板指跌1.8%。

【11：27】阿里巴巴 （09988） 最新跌4%，低見82.7元。

【11：23】【人民幣走勢】離岸人民幣失守7.05 再創逾兩年低

【11：19】大市最新跌近300點，報18487點，跌293點；科指跌2.6%，報3753點。

【11：07】國泰 （00293） 升幅擴大至逾3%，破頂高見9.13元。

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【11：02】多隻水泥股下挫破底，潤泥 （01313） 跌6%，破底低見4.14元；海螺 （00914） 跌逾4%，破底低見27.15元；中建材 （03323） 跌逾2%，破底低見6.47元。

【10：56】小鵬G9發布會將於晚上7時舉行，小鵬 （09868） 跌0.9%。另外，蔚來 （09866） 跌近2%；理想汽車 （02015） 跌1%。

【10：49】國美零售 （00493） 再跌逾4%，低見0.157元破底。

【10：46】國泰 （00293） 股價升勢未止，今早逆市再升近2%，破頂高見9元。

【10：33】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾3%；騰訊 （00700） 跌逾1%；小米 （01810） 跌逾2%。

【10：32】大市跌幅擴大至逾300點，報18468點，跌312點；科指跌2.6%，報3752點。

【10：31】波羅的海乾貨指數（BDI）大彈11%，航運相關股逆市造好，其中，中遠海能 （01138） 升幅擴大至逾8%，破頂高見8.04元，成交2.6億元。

【10：22】舜宇 （02382） 跌近5%，破底低見90.8元。

【10：18】三桶油逆市靠穩，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升0.3%；中海油 （00883） 升0.4%。

【10：15】毛記葵涌 （01716） 跌幅擴大至2成，低見0.62元。

【10：13】諾誠健華 （09969） 上交所科創板上市，諾誠健華股價跌一成，低見9.72元。

【10：11】航運相關股逆市造好，其中藍籌東方海外 （00316） 逆市升4%，高見153.6元。

【10：08】大市跌勢略為收窄，恒指最新跌210點，報18570點，開市早段曾低見18490點；科指跌1.9%，報3779點。

【10：08】【藍籌內房】碧桂園挫3% 標普下調其評級至「BB」、展望為負面

【10：00】太古A （00019） 股價逆市向好，再升0.8%，破頂高見59.9元。

【09：56】議息結果公布前，滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 跌逾1%；東亞 （00023） 跌0.3%；恒生 （00011） 、中銀香港 （02388） 暫無升跌。

另外，本港地產股恒地 （00012） 跌1%破底；新地 （00016） 跌0.7%；新世界 （00017） 跌逾1%；信置 （00083） 跌逾2%；長實 （01113） 無升跌。

【09：53】煤炭股逆市向好，神華 （01088） 升0.2%；中煤能源 （01898） 升逾1%；兗礦能源 （01171） 升近2%。

【09：45】東方海外 （00316） 逆市升0.7%；中遠海能 （01138） 升逾2%，破頂高見7.61元；太平洋航運 （2343） 升近4%；至於中遠海控 （01919） 則跌0.4%。

【09：42】GBA集團 （00261） 以每股5.2仙配售最多約3.68億股新股，股價今早逆市升2成，高見0.065元，成交52萬元。

【09：38】毛記葵涌 （01716） 早段回吐11%，低見0.7元。

【09：34】阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，低見83.4元；美團 （03690） 跌逾2%；騰訊 （00700） 及小米 （01810） 分別跌逾1%破底。

【09：32】港股開市後跌逾200點，報18564點，跌216點；科指跌1.6%，報3792點。

【09：28】聯通 （00762） 遭列入對美國國家安全構成威脅的實體清單，股價低開0.5%。

【09：25】鳳祥 （09977） 復牌升逾31%。鳳祥70.9%股權將被拍賣。

【09：24】騰訊音樂 （01698） 今於港交所掛牌，開報18元。

【09：23】毛記葵涌 （01716） 今早回吐低開逾1%。

【毛記葵涌】毛記：不一定出售渣哥公司持股 渣哥此前欲購回股份、斥毛記作價太高或考慮集體離職（第二版）

【09：20】阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，滙豐 （00005） 、騰訊 （00700） 跌1%，恒指低開142點，開報18638點。科指跌1%，報3815點。

【騰訊700】騰訊低開1% 出聲明反駁回購無需集資 亦無減持時間表

【09：13】期指開報18599點，跌157點或0.8%。

【09：01】【新股IPO】零跑汽車9863被質疑研發費用過低 董事長：是在高效規劃下的合理費用區間

【08：53】鳳祥 （09977） 今早復牌。

【08：24】恒指黑期跌159點，報18618點。道指期貨升26點，報30827點。

【08：23】騰訊 （00700） 旗下騰訊音樂（美：TME，01698）今於港交所掛牌，是次以介紹形式上市，不涉新股發售及額外集資。騰訊音樂於美股收報4.58美元，跌0.7%。以每股ADS代表兩股A類普通股，相當每股A類普通股17.98港元。

【新股IPO】騰訊音樂今掛牌 ADS收報相當於普通股17.98元

【07：45】【中美金融戰】聯通被美國納入國家安全威脅名單

【07：45】港股ADR收報18559點，跌222點或1.2%。滙豐 （00005） ADR折合報47.71元，較港收市價低0.64元或1.3%。騰訊 （00700） ADR折合報292.23元，較港收市價低1.17元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.18元，較港收市價低2.02元或2.3%。

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【07：30】美國聯儲局開始一連兩天議息會議，加上地緣危機升溫，拖累道指一度急瀉553點，尾市跌勢收窄，道指最終收跌313點或1%，報30706點；標指跌逾1.1%，報3855點，納指跌0.95%，報11425點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】今日推介澳博控股、浙江世寶、中國財險

責任編輯︰梁浩碩