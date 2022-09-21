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【港股市況】議息結果公布前、恒指黑期跌159點　阿里巴巴ADR較港低逾2%（不斷更新）

股市 08:54 2022/09/21

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港股市況不斷更新

聯儲局公布議息結果前夕，美股下跌，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約222點，恒指料開報18559點。滙豐 （00005） ADR折合報47.71元，較港收市價低0.64元或1.3%。騰訊 （00700） ADR折合報292.23元，較港收市價低1.17元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.18元，較港收市價低2.02元或2.3%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：53】鳳祥 （09977） 今早復牌。

【08：24】恒指黑期跌159點，報18618點。道指期貨升26點，報30827點。

【08：23】騰訊 （00700） 旗下騰訊音樂（美：TME，01698）今於港交所掛牌，是次以介紹形式上市，不涉新股發售及額外集資。騰訊音樂於美股收報4.58美元，跌0.7%。以每股ADS代表兩股A類普通股，相當每股A類普通股17.98港元。

【新股IPO】騰訊音樂今掛牌　ADS收報相當於普通股17.98元

【07：45】【中美金融戰】聯通被美國納入國家安全威脅名單

【07：45】港股ADR收報18559點，跌222點或1.2%。滙豐 （00005） ADR折合報47.71元，較港收市價低0.64元或1.3%。騰訊 （00700） ADR折合報292.23元，較港收市價低1.17元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.18元，較港收市價低2.02元或2.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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    +5
    +4

【07：30】美國聯儲局開始一連兩天議息會議，加上地緣危機升溫，拖累道指一度急瀉553點，尾市跌勢收窄，道指最終收跌313點或1%，報30706點；標指跌逾1.1%，報3855點，納指跌0.95%，報11425點。

即睇美股收市︰

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    +6

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】今日推介澳博控股、浙江世寶、中國財險

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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