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【美國加息】聯儲局公布議息結果前夕　利率期貨顯示加息0.75厘機會有多大？

宏觀解讀 07:52 2022/09/21

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【美國加息】聯儲局公布議息結果前夕　利率期貨顯示加息0.75厘機會有多大？

美國聯儲局開始一連兩天議息會議，並將於香港時間周四凌晨2時公布議息結果，隨後舉行記者會。根據最新利率期貨顯示，加息0.75厘的機會率為82%，至於加息1厘的機會率則為18%，較1周前的逾30%有所回落。

另外，CNBC調查顯示，平均受訪者認為儲局本月將加息0.75厘，使聯邦基金利率達到3.1厘，並預計將繼續加息，直到2023年3月達到4.26厘才見頂，較此前調查的預測高0.43厘左右。

市場預計，儲局主席鮑威爾將強調央行將盡一切努力對抗通脹，並且不太可能很快逆轉加息。貝萊德全球固定收益首席投資官Rick Rieder形容，鮑威爾在身後豎起上面寫著「通脹必須降下來」的佈告欄，認為他會說話強硬。

花旗經濟學家表示，儲局若需要在通脹鬥爭中變得更積極，美息最終甚至可能超過5厘。高盛經濟學家表示，預計儲局官員的預測中值將顯示年底基金利率為4厘至4.25厘，並在2023年再次上調至4.25厘至4.5厘。

【美國加息】德銀預測美國明年首季加息至接近5厘　股市或遭遇極沉重打擊

【美國加息】安聯：聯儲局別無選擇、本周至少加厘0.75厘　美國家庭正用儲蓄來支持消費

【美國加息】美國前財長薩默斯：聯儲局最終或加息至4.3厘以上

責任編輯︰梁浩碩

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貨幣政策 加息 美國聯儲局 利率期貨 鮑威爾 議息

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