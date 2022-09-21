【美國加息】聯儲局公布加息　四大不可不知

▲ 聯儲局公布加息 四大不可不知

美國聯儲局開始一連兩天議息會議，並將於香港時間周四凌晨2時公布議息結果，隨後舉行記者會。投資者留意四大不可不知要點。

1.美國加息幅度：

根據最新利率期貨顯示，加息0.75厘的機會率為82%，至於加息1厘的機會率則為18%，較1周前的逾30%有所回落。

2.利率點陣圖：

儲局與會者將公布今年及明年及長遠的利率預測，究竟年底中性或4厘預期水平會否改變？

CNBC調查顯示，平均受訪者認為儲局本月將加息0.75厘，使聯邦基金利率達到3.1厘，並預計將繼續加息，直到2023年3月達到4.26厘才見頂，較此前調查的預測高0.43厘左右。

市場預計，儲局主席鮑威爾將強調央行將盡一切努力對抗通脹，並且不太可能很快逆轉加息。貝萊德全球固定收益首席投資官Rick Rieder形容，鮑威爾在身後豎起上面寫著「通脹必須降下來」的佈告欄，認為他會說話強硬。

花旗經濟學家表示，儲局若需要在通脹鬥爭中變得更積極，美息最終甚至可能超過5厘。 高盛經濟學家表示，預計儲局官員的預測中值將顯示年底基金利率為4厘至4.25厘，並在2023年再次上調至4.25厘至4.5厘。

3.經濟預測：

儲局對經濟預測，會直接影響委員對未來加息幅度，究竟如何看待核心通脹？以及何時見頂？以及對勞工市場看法。

4.議息記者會:

鮑威議主持的記者會，投資者會憑鮑威爾的隻字片語尋求啟示，若鮑威爾不及預期的鷹派，道指自jackson hole後急瀉，隨時反彈1000點的幅度。

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