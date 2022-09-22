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【美國加息】儲局加息0.75厘符預期 年底料升至4.4厘

宏觀解讀 02:00 2022/09/22

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美國聯儲局宣布加息0.75厘，符合市場預期。聯邦基金利率區間加至3厘至3.25厘，利率水平升至2008年以來新高。

儲局最新上調了利率的預測，將今年利率中位數由3.4厘上調至4.4厘，2023年及2024年分別為4.6厘及3.9厘，此前6月的預測為3.8厘及3.4厘，長期利率中位數維持2.5厘。

據聲明指，近期指標表明支出和生產溫和增長。勞動市場近幾個月來表現強勁，失業率亦保持低位。通脹仍然居高不下，反映基於疫情、食品和能源價格上漲以及更廣泛的價格壓力，令供需失衡。同時，俄烏戰爭創造額外的通脹上行壓力，並正影響全球經濟活動，委會員高度關注通脹風險。

聲明重申，長遠會盡用實現就業最大化及通脹回到2%的目標，故委員會決定調升利率到3至3.25厘，而且持續加息是合適的。另外，儲局會繼續減持美國國債及按揭抵押證券（MBS）。

美聯儲FOMC 9月點陣圖顯示，美聯儲預計在2022年至少還會加息75個基點，直到2024年才會降息。

美聯儲FOMC經濟預期：2022、2023、2024年底GDP增速預期中值分別為0.2%，1.2%，1.7%；相對6月預期分別為1.7%，1.7%，1.9%。2025年底GDP增速預期中值為1.8%。

===========

美國聯儲局開始一連兩天議息會議，並將於香港時間周四凌晨2時公布議息結果，隨後舉行記者會。投資者留意四大不可不知要點。

1.美國加息幅度：

根據最新利率期貨顯示，加息0.75厘的機會率為82%，至於加息1厘的機會率則為18%，較1周前的逾30%有所回落。

2.利率點陣圖：

儲局與會者將公布今年及明年及長遠的利率預測，究竟年底中性或4厘預期水平會否改變？

CNBC調查顯示，平均受訪者認為儲局本月將加息0.75厘，使聯邦基金利率達到3.1厘，並預計將繼續加息，直到2023年3月達到4.26厘才見頂，較此前調查的預測高0.43厘左右。

市場預計，儲局主席鮑威爾將強調央行將盡一切努力對抗通脹，並且不太可能很快逆轉加息。貝萊德全球固定收益首席投資官Rick Rieder形容，鮑威爾在身後豎起上面寫著「通脹必須降下來」的佈告欄，認為他會說話強硬。

花旗經濟學家表示，儲局若需要在通脹鬥爭中變得更積極，美息最終甚至可能超過5厘。高盛經濟學家表示，預計儲局官員的預測中值將顯示年底基金利率為4厘至4.25厘，並在2023年再次上調至4.25厘至4.5厘。

3.經濟預測：

儲局對經濟預測，會直接影響委員對未來加息幅度，究竟如何看待核心通脹？以及何時見頂？以及對勞工市場看法。

4.議息記者會:

鮑威議主持的記者會，投資者會憑鮑威爾的隻字片語尋求啟示，若鮑威爾不及預期的鷹派，道指自jackson hole後急瀉，隨時反彈1000點的幅度。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國財險、 澳博控股、 浙江世寶

【美國加息】德銀預測美國明年首季加息至接近5厘　股市或遭遇極沉重打擊

【美國加息】安聯：聯儲局別無選擇、本周至少加厘0.75厘　美國家庭正用儲蓄來支持消費

【美國加息】美國前財長薩默斯：聯儲局最終或加息至4.3厘以上

責任編輯︰梁浩碩

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貨幣政策 加息 美國聯儲局 利率期貨 鮑威爾 議息

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