【中美金融戰】聯通逆市升1%　被美國納入國家安全威脅名單　公司：將採取措施維護權益（第三版）

▲ 【中美金融戰】聯通被美國納入國家安全威脅名單

美國聯邦通信委員會（FCC）宣布，將聯通 （00762） （美洲）及Pacific Network及其全資子公司ComNet （USA）兩個實體納入「國家安全威脅名單」，FCC指較早前已撤銷在美國提供服務的批准，原因是構成國家安全風險。令中國三大電訊商中移動 （00941） 及中電信 （00728） 均在名單中。

聯通現逆市升1%，報3.72元。

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上回應，指這是美方藉口所謂國家安全，濫用國家力量，無理打壓中國企業的又一案例。美方此舉違反市場經濟規則，破壞國際經貿秩序，嚴重損害中國企業利益，中國對此堅決反對。中方敦促美方立即糾正錯誤，停止無理遏制打壓中國企業，並將繼續採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

聯通周四回應指， 中國聯通（美洲）運營有限公司一直以來按照美國法律法規經營，在過去20年來，為客戶提供全球綜合電信服務和解決方案，成為客戶信賴的合作夥伴。 美國聯邦通信委員會毫無事實根據地將中國聯通（美洲）運營公司列入所謂「國家安全威脅清單」，此舉泛化國家安全概念，損害了聯通（美洲）運營公司聲譽和合法權益，公司將採取措施積極維護公司的合法正當權益，密切關注事態發展。

（第二版加入中方回應、第三版為聯通回應）

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【中美金融戰】中移動、中電信被美納入國家安全威脅名單 首有俄企被列入

記者：譚志偉