【筍工招聘】九巴9.24辦大型招聘日 首設港島區工作地點 成功入職可獲咩優厚福利?

九龍巴士（一九三三）有限公司（「九巴」）轄下三間車廠將於九月份舉辦「聯廠招聘日」，並提供一站式安排，以方便應徵者到就近的車廠進行面試，成功受聘者享有全面的福利待遇及穩定的工作環境。九巴將於香港島增設員工車接送點，方便港島居民加入九巴。

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九巴將於本周六（24日），於九龍灣車廠、沙田車廠及屯門車廠舉辦「聯廠招聘日」，方便有意加入九巴的人士到鄰近居住地點的車廠應徵。「聯廠招聘日」當日會提供一站式安排，包括即場面試，有意成為車長的應徵者更可即場試車，應徵流程簡單直接。

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是次招聘的職位包括車長、維修人員、站長、車務督察、站務管理員等前線崗位外，亦招募店務助理、顧客服務助理，及顧客熱線代表等顧客服務崗位。招聘車長方面，除了全職外，更提供半職及時薪選項，上班時間和模式切合不同人士的需要。

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九巴、龍運員工，不論半職或全職，均可享有全面的福利待遇，包括有薪用膳及小休時間、免費乘車證、兩張或以上家屬乘車證（工作滿一個月可獲兩張直系家屬乘車證，適用於四間專利巴士公司；滿一年後，其廿五歲或以下就讀全日制學校的子女，均可獲免費乘車證，名額不限）、涵蓋門診及住院的醫療保障、年尾底薪雙糧及子女獎學金等多項福利；全職車長更設有周年增薪點，每年通過評核可獲遞增一個薪金點。有關福利待遇比較見下表。

▲ 新入職車長福利大比併



九巴於九龍及新界均設有車廠，車長可獲安排於住處附近的車廠或巴士總站上下班，免卻舟車勞頓的煩惱。九巴亦正計劃於香港島增設員工車接送點，歡迎港島居民加入九巴。



除了本周六的「聯廠招聘日」外，九巴亦會於不同地點舉行招聘日，歡迎各行各業、不同族裔的人才加入，發展事業︰

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責任編輯：陳詠妍