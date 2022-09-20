【數碼港元】數碼港元諮詢結果出爐　回應：令支付更有效率、推動數碼經濟發展

▲ 數碼港元諮詢結果出爐。

金管局就數碼港元進行兩輪市場諮詢，共收到75份回應，相關持份者來自不同界別。意見顯示回應者支持數碼港元項目，並認為零售層面就央行數碼貨幣（CBDC）具備潛力，能夠令支付更有效率，同時可推動數碼經濟發展。金管局發出的報告指，各界就此均抱有相若的正面看法。

儘管回應者對零售層面CBDC 的用例範圍、關注事項及設計選擇意見紛陳，但在若干範疇皆有明顯共識，例如有意見認為零售層面CBDC的設計須全面、保障用戶私隱的同時要合法合規，以及要達到最高網絡安全水平以維持公眾的信心。

此外，意見認為，零售層面CBDC應支援與各種支付方式及交易系統的互聯互通，而其生態系統應保持開放，兼容並蓄，讓不同參與者及零售層面 CBDC錢包服務提供者都能參與其中。

意見指數碼港元不宜計息

政策討論文件方面，回應者普為數碼港元應採用兩層分發結構、數碼港元宜不計息及應支援離線及跨境支付。部分回應者指出「數碼港元」與人行正在試行的零售層面CBDC，即「數字人民幣」，或可靈活兌換以作跨境支付。

另外，部分意見呼應技術白皮書收到的意見，包括要與現有支付系統互聯互通，以及需要在保障數據私隱及符合打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定之間取得平衡。

金管局2021年6月公布「金融科技 2025」策略以推動香港金融科技發展。策略的其中一個方向，是加強央行數碼貨幣 （CBDC）的研究工作，為香港將來可能發行 CBDC 作好準備。金管局除了一直與其他央行研究，將批發層面CBDC應用於跨境支付，亦研究探討在港發行零售層面 CBDC的可行性。

相關文章：

【數碼港元】金管局：將展開「數碼港元」工作 三軌道作準備、料需時數年才面世

【數碼港元】金管局：數碼港元發行機制可有3個方案 傾向銀行繳交美元換取負債證明書方案

【數碼港元】金管局推文件諮詢公眾 余偉文：未就推出數碼港元作任何決定

記者：余倩敏