▲ 【TSLA】傳Tesla工廠將大規模部署人形機械人Optimus

有外電指，電動車巨企Tesla（美：TSLA）計劃部署數千個被稱為「Tesla Bot」或「Optimus」的人形機器人協助生產電動車。

Tesla行政總統馬斯克（Elon Musk）曾在4年前稱，過度依賴機器人將會拖累汽車製造商跌入「生產地獄」，認為人類在某些工作上做得較好。報道引述Tesla 招聘信息指，馬斯克正制定計劃在工廠部署數千人形機器人，最終擴展到全球，有知情人士稱，Tesla正在舉行更多關於機器人的內部會議逐漸推進相關計劃。

馬斯克曾表示，機器人業務最終可能Tesla 電動車收入更有價值。馬斯克此前透露，會在9月30日的人工智能日推出人形機器人Optimus的原型，明年可能開始生產。

本田汽車（Honda）及現代汽車（Hyundai）也一直在開發仿人機器人。美國NASA旗下靈巧機器人實驗室（Dexterous Robotics Team）負責人Shaun Azimi認為，正如自動駕駛汽車並不像任何人想像的那麼容易，在某種程度上，人形機器人也是如此。Azimi指出，如果發生意外情況，對這些變化保持靈活及穩定表現是非常困難的。

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編輯：李哲毅