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【LPR】9月LPR維持不變　人行：中國當前利率水平處於合理區間

宏觀解讀 22:12 2022/09/20

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人行：中國當前利率水平處於合理區間

中國9月貸款市場報價利率（LPR）不變，一年期為3.65%，五年期為4.3%，符預期。人行發文指，中國當前利率水平處於合理區間。

人行發文提到，LPR已成內地銀行貸款利率的定價基準，金融機構絕大部分貸款已參考LPR定價，在市場利率整體下行的背景下，有利於促進降低實際貸款利率。

人行續指，LPR改革以來，企業貸款利率從2019年7月的5.32%降至2022年8月的4.05%，創有統計以來最低水平。

稱存款利率市場化機制逐步健全

隨著存款利率市場化機制的逐步健全，人行指2022年9月中旬，國有商業銀行主動下調了存款利率，帶動其他銀行跟隨調整，其中很多銀行還自2015年10月以來首次調整了存款掛牌利率。

目前中國定期存款利率約為1%至2%，貸款利率約為4%至5%。人行認為，真實利率略低於潛在實際經濟增速，處於較為合理水平，是留有空間的最優策略。當前中國的經濟增長、物價水平、就業狀況、國際收支平衡等貨幣政策調控目標，均運行在合理區間，從實際效果上也充分驗證了中國當前的利率水平總體上處於合理區間。

相關文章：

【解碼｜LPR】內地9月LPR雙雙不變、符預期　一年期維持3.65%、五年期為4.3%　分析稱上月已大減息、免銀行淨息差承壓

【內銀股】6大內銀及部分股份制銀行　據報下調存息以緩解息差收窄

記者：余倩敏

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LPR 銀行 中國人民銀行 中國

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