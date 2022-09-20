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【就業統計】統計處公布最新數字 6月職位空缺大升38%至6.25萬個 教育業佔榜首達7,440個

理財智慧 21:01 2022/09/20

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政府統計處今日（20日）公布最新就業及職位空缺統計數字，今年6月與上年同期比較，統計調查所涵蓋的行業的私營機構總就業人數下跌1.3%，即減少34,100人；而職位空缺數目為62,500個，較上年同期增加38%或17,060個。

【青姐話】重心再下移   止蝕恐太遲

2022年6月所有涵蓋行業合共僱用2,673,200人。進出口貿易業的就業人數為382,500人，其次是專業及商用服務業（清潔及同類服務業除外）297,200人、零售業244,800人、金融及保險業233,400人和餐飲服務業217,200人。

在2022年6月的62,500個私營機構職位空缺當中，教育業佔7,440個，專業及商用服務業（清潔及同類服務業除外）佔5,890個，人類保健服務業佔5,860個，金融及保險業佔5,780個，零售業佔4,880個，而住宿護理及社會工作服務業佔4,810個。

按主要職業組別分析，私營機構的職位空缺主要為服務及銷售人員（佔19,570個）、專業人員（佔12,140個）和輔助專業人員（佔11,700個）。

【大行報告】 高盛下調部分民營內房股目標價 4隻列入沽出 首選股為中海外【下一頁

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【溫股知新】短線無辦法   觀望為上策

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責任編輯：嚴浩文

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