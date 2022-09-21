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【可持續發展】中學生可持續消費概念稍弱　提升教育助拓商機

商業 11:30 2022/09/21

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調查顯示中學生對可持續消費的意識尚有不足，但商戶認為有助日後拓展商機。

近年興起可持續發展概念，亦為商界帶來商機。有企業指，可持續產品雖然成本較高，但年輕人主理的企業客戶也較樂意使用，商機正在上升。不過「香港公平貿易聯盟」公布調查，顯示中學生對可持續消費的意識尚有不足，實踐不甚熱衷，研究發現逾9成受訪學生對社區回收設施有認識，但相關配套未足完善，是阻礙之一。

【放寬入境檢疫】廠商會史立德：香港經濟已退無可退　「死守孤島」難有增長

調查在今年1月中至2月中進行，收回8間中學共628份問卷，調查反映中學生的消費能力有限，38.7%表示每星期零用約100元，19.6%約200元左右，故消費前行為和認知傾向價錢合理為主佔回答的96.2%，其次是知名度或聲譽佔55.6%。而考慮到是否可持續的因素就不高，舉如物料對環境友善（21%）、生產過程（18.6%），可回收（15.6%）、有公平貿易認證（16.6%）等，對可持續消費與產品價錢掛鉤有誤解，認知有待加強。相較下其消費後的可持續意識稍強，舉如處理個人物品回收（75.6%），而分類認知及其他廢物回收仍較弱。但環保意識有在萌芽，最終能創造商機，僅收獲期較長，往往要到投身社會或創業時才可反映。

提升教育換商機

環保可持續產品如餐盒、飲品杯、飲管等受消費者關注，環保生活用品銷售商樂力高主席暨始創人王詠儀表示，本地及東盟地區的教育及公共政策配套仍在起步，其公司持續與學界及非牟利機構合作近10年，舉辦講座及活動予各年齡層學生認識環保可持續概念，以產品試用及量化結果讓學生明白環保可持續的成效，大專或以上則分享經營理念等為主，亦嘗試結合網絡社交媒體宣傳，王詠儀相信環保可持續教育仍有很大空間。雖然學界活動非以銷售為目標，但能累積曝光有助商機，近年該品牌亦有更多聯名推出的可重用產品受消費者注意。

另一方面，年輕人受到教育啟蒙，投身創業時亦對可持續概念比較受落，環保餐具銷售商Queentiff負責人Jacky表示，近年環保餐具開始受到注意，雖然疫下市民對外賣食品有更大需求，但食肆亦因為疫情而結業，實際上是「此消彼長」，整體銷售變化不算大。而環保餐具目前成本尚較高，不少傳統及中式餐廳仍會使用傳統即棄餐具，銷售以同行口碑相傳及客戶主動尋找為主。Jacky形容年輕人主理的餐廳接受程度較高，更願意投資環保餐具，認同與教育提升有關，倒是傳統及中式食肆的接受有待加強。

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記者:王浩賢

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