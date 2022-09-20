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【公共交通】港鐵票價調整機制 展開為期3個月的公眾諮詢 目標來年第1季完成檢討並落實

理財智慧 18:53 2022/09/20

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政府宣布由今日（9月20日）起，就檢討港鐵公司的票價調整機制，展開為期3個月的公眾諮詢。政府正與港鐵公司就票價調整機制進行最新一輪檢討，以期在2023年第1季完成檢討並落實。

【青姐話】重心再下移   止蝕恐太遲

政府發言人表示，在是次票價調整機制的檢討中，希望尋求可行、務實的方案，使機制能維持港鐵公司作為上市公司的財政穩健情況，以便能配合社會的發展需要推展鐵路項目，並能應付日益增加的鐵路系統保養維修開支，而同時能更充分回應市民對票價調整的關注。

票價調整機制於2007年12月兩鐵合併後實行，取代了合併前的票價自主權。票價調整機制每5年檢討1次。政府及港鐵公司於2013年公布首次檢討的結果。第2次的檢討原定於2018年完成。港鐵公司應政府要求，提前1年與政府共同於2017年完成第2次的票價調整機制檢討。

【職場熱話】搵工睇錢定興趣？ 20K上市公司VS 17K初創科企 打工仔應趁後生興趣為先？【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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