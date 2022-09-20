【創業板】所羅門環球委任歌手區瑞強 為獨立非執行董事

創業板上市的所羅門環球控股(08133)宣布，自今日(20日)起委任歌手區瑞強已獲委任為獨立非執行董事。此外，區瑞強已獲委任為集團審核委員會成員，梁淑蘭已獲委任為提名委員會成員；集團主席胡蘭英已獲委任為提名委員會主席。消息公布前，所羅門環球周二收報0.4元，跌7%。

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所羅門環球在公告中披露，67歲的區瑞強1981年畢業於香港浸會學院傳理系。為慈善組織「音樂 農莊」的創始人。他亦是香港著名資深音樂人（演唱、錄音及音樂會），自1977年起亦成為香港電台（RTHK）資深主持人。區瑞強已與集團簽署委任函，自2022年9月20日起為期3年，惟須根據公司章程細則於公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。任何一方可透過發出不少於一個月之事先書面通知終止他的委任。區瑞強有權享有每年20萬港元之董事袍金。

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所羅門環球前身為鑄能控股，公司於去年底更改名稱，業務包括金屬鑄造及財經印刷。集團上月公布中期業績，虧損擴大3.5倍至791萬元。

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