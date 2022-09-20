香港電訊夥Palo Alto 推 Managed Secure Access Service Edge 服務

香港電訊（06823）宣布與網絡安全服務供應商Palo Alto Networks推出 Managed Secure Access Service Edge（Managed SASE）服務。香港電訊為 Palo Alto Networks 領先的內地及香港網絡安全託管服務供應商（MSSP），為企業提供全面的網絡安全解決方案。在瞬息萬變的數碼轉型時代，混合工作模式已成為主流趨勢。企業已趨向採用雲端優先策略，將關鍵業務應用程式轉移到雲端運作，帶動 SD-WAN 解決方案的需求不斷增長。員工無論於何時何地都能遙距登入企業系統工作，大大提高團隊協作及工作效率。不過，同時亦增加了網絡安全的風險，尤其不少企業正面對資訊科技資源及人才短缺問題，令這方面的挑戰更為嚴峻。

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為堵塞網絡安全漏洞，同時讓企業能隨時隨地簡單及安全地登入所需系統，香港電訊的Managed SASE 服務透過統一及以雲端為基礎的 SASE 平台，簡化實時用戶身份驗證及存取權限。該服務建基於香港電訊 SD-WAN 骨幹網絡與 Palo Alto Network 最佳的 Prisma Access 雲端交付安全平台的整合，並採用零信任網絡存取（Zero-Trust Network Access, ZTNA）策略，確保用戶、所用裝置以及應用程式的實時存取皆為安全且可見，無論員工身處內地或是香港、使用企業或其他網絡，都能安全登入系統。

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Prisma Access 雲端交付安全平台構建於香港電訊可大規模擴展的網絡之上，於全球 76 個國家及地區擁有超過 100 個服務點。憑藉香港電訊於大中華區的極速互聯網服務（Premium Internet），無論用戶身處何方亦能靈活對雲端應用程式、網頁及公司數據建立安全存取。

香港電訊的 Managed SASE 服務適合於不同地點擁有總部、辦事處分支機構、店鋪及數據中心之企業。整個服務框架建基於雲端，能無縫整合額外網絡安全能力，提供端對端的保護，提升企業的網絡安全之餘，亦助減輕它們的資訊科技人手負擔。此外，香港電訊的專業團隊會提供一站式售前及售後服務，和多方面的支援及諮詢服務。

Managed SASE 具有高度可擴展性和超低延遲性，配備行業領先的服務水平協議，針對不同行業獨有的營運需要，以增強業務靈活性。為進一步提升客戶使用體驗，企業更可根據業務需求隨時添加用戶、設備和應用程序數量。

香港電訊商業客戶業務中國區業務總經理麥志輝表示，企業在部署SD-WAN網絡或雲端應用時，確保網絡安全性已成為必備條件。很高興與 Palo Alto Networks 一同推出 Managed SASE 服務，為客戶提供極具擴展性的網絡安全防護及以機器學習驅動的智能網絡。」

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記者：張以正