【大專生必睇】AlipayHK 推大專生校園專屬優惠   快閃兩日搶半價食飯 點攞盡458元著數?

踏入9月開學月，大專生衣、食、住、行樣樣要錢，慳得就慳。為此，AlipayHK 聯同8大院校內30間校園飯堂及Cafe、超級市場、電訊公司及兩大Apps平台推出全港首個電子錢包校園專屬優惠，總值高達458元；在指定日子更有快閃搶20元禮券活動，可用超抵價買餐。

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即日起至10月20日，大專生可於校內尋找AlipayHK校園專屬優惠宣傳單張，只需用AlipayHK App掃描宣傳單張上的二維碼，即可領取總值8元的消費優惠券，App Store或Google Play新用戶可領高達30元禮券。

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是次參與活動的校園商戶包括香港中文大學范克廉樓學生膳堂、香港大學莊月明內食堂、香港科技大學LG7餐廳等30間校園飯堂和Cafe，以及8大院校內所有百佳超級市場，領取優惠券後在合作商戶消費滿港幣40元即可減4元，每人最多可享受2次折扣優惠。覆蓋院校涵蓋香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港城市大學、香港理工大學、香港浸會大學、嶺南大學及香港教育大學。

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若想再多賺著數，緊記得在於9月22日和9月23日中午12點半掃描校內張貼宣傳單張二維碼，鬥快搶走20元電子禮券！在合作商戶消費滿21元即可使用。換言之，以21元的下午茶為例，只需要1元就可以吃到。數量有限，先到先得。

支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示：「香港擁有眾多國際知名大學，大學是外界了解香港國際創新科技中心的接觸點，而零接觸支付是打造可持續智慧校園中的重要一環。AlipayHK 攜手一眾商戶首次推出校園專屬優惠，不僅希望為師生的生活提供更多方便與優惠；亦希望此項活動能推動香港智慧校園的建設。」



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同時，AlipayHK宣佈升級轉賬服務，新增多款有趣轉賬封面供用戶轉賬時選擇，令夾錢、過數不再單調。在AlipayHK界面點擊「封面轉賬」服務，揀選轉賬給多人或單人，即可輸入金額並揀選心水封面並留言。現時有逾20款趣味封面供選擇，包括與9GAG聯乘MEME圖封面、AliSa潮語封面及應時的開學季主題封面。



為配合是次校園專屬活動，更推出8款以八大院校著名建築物設計的限定封面，在拎取優惠券的同時即可儲齊八大院校限定封面，日後轉賬給朋友時可使用，令食飯夾錢可以更得意。

AlipayHK大專生優惠不限於校內消費，電話上台同樣有著數。大專生於中國移動 4G/5G 上台並以AlipayHK 繳費，可豁免首月月費及每月18元行政費，另加送總值150元AlipayHK繳費禮券及價值200元的中移動20,000積分。另外，全新登記成為AlipayHK用戶，更可額外獲得高達50元AlipayHK迎新獎賞。

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記者：陳詠妍