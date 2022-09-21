【HSBC滙豐】滙豐祁耀年：分拆業務淨影響負面　有信心本港將繼續其國際金融中心地位　股價跌1%

▲ 滙豐行政總裁行政總裁祁耀年指，分拆滙豐業務淨影響負面。

HSBC滙豐 （00005） 行政總裁行政總裁祁耀年在一個銀行界論壇上發表講話，重申分拆滙豐業務的淨影響為負面，又表示滙豐就分拆要求尋求了外部意見，有多個獨立顧問反對分拆事項。

滙豐現跌1%，報47.85元。

滙豐今年會完成轉型計劃

「分拆這間龐大的國際銀行會在成本及資金方面產生非協同效應。根據我們的金融分析，有關淨影響為負面。」他指。

祁耀年又承認，滙豐一些市場或業務並不完全具戰略意義，又稱該行今年會完成轉型計劃。

內房危機料會持續多逾兩年時間

對於中國防疫政策何時鬆綁，祁耀年預計內地經濟今年或明年初不會重開，估計要到2023年中才會有改變。他補充指，夏季期間曾訪港1個月，有證據顯示本港市場逐步重開，有信心本港將繼續其國際金融中心地位。

「中國希望擁有進入國際資本市場的大門，本港於作為這道大門方面，具有良好定位。」祁耀年表示。

另外，祁耀年在會上提及內房危機，預期仍會持續多逾兩年時間，指內房市場調整較他預期快速及顯著，相信需時真正回穩。雖然他對內地決策者採取的部份應對內房危機之政策感到鼓舞，但直言有關政策主要目的是將中國的資本重新導向內房行業，但國際資本要重返內房市場，預計需時。

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記者：余倩敏