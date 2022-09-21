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【ET開市直擊】政策受惠股彈起 濠賭股、汽車股炒幾耐？（附Time code）

股市 11:20 2022/09/21

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濠賭股、新能源車股受惠國策齊造好，帶動港股上日回升215點，恒指周二收報18781點。據報中央積極研究政策扶持澳門旅遊業，濠賭股齊升，金沙 （01928） 永利 （01128） 升逾7-8%；發改委指要認真落實新能源車產業發展規劃，小鵬汽車 （09868） 急彈近9%，比亞迪 （01211） 反彈近3%。俄烏危機升級，市場關注美國議息，港股夜期隨美股轉跌，濠賭股、汽車股受惠國策可以炒幾耐？獨立股評人唐牛今早9時於《ET開市直擊》為你解構港股、美股策略。

Time code
00：10 - 港股今日焦點速覽　
00：42 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
01：37 - 亞太股市早段市況速報
02：55 - 俄烏局勢升級   「末日博士」料標指挫4成
04：25 - 美國聯儲局料今晚及11月各加息0.75厘
05：25 - 留意鮑威爾會否表明看淡經濟但仍加息
06：45 - 美股好倉宜減倉    第四季盈利預測
07：18 - 美股科技股可以博？
09：02 - 港股上日市況速覽+北水盤路
10：40 - 港股跌穿3月低位18235點才會成交增強及反彈
11：50 - A股未彈、人民幣弱     只可憧憬二十大刺激港股
15：34 - 濠賭股分注買入博12月賭牌批出時食糊
16：25 - 騰訊 （00700） 沽美團 （03690） 會出其不意
18：30 - 博騰訊 （00700） 更好     美團 （03690） 要戒
19：47 - 贛鋒鋰業 （01772） 太多蟹貨    揀天齊鋰業 （09696） 更好
22：02 - 港股開市初段市況速報
22：31 - 毛記葵涌 （01716） 有炒作基因     大市靜淡或可再炒
25：33 - ET個股推介：潤啤 （00291）
30：10 - 港股開市初段市況速報
31：10 - 上證綜合指數失守3000點機會大？
32：41 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 267元有貨未沽點算？
35：32 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 82元有貨點算？
36：45 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）甚麼價位也建議減持嗎？
38：01 - 觀眾問股：中移動 （00941） 走勢點睇？可上望多少？
39：20 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 甚麼價位可買入？中綫上望、止蝕多少？
42：05 - 國泰 （00293） 、東瀛遊 （06882） 、新秀麗 （01910） 策略建議
45：32 - 觀眾問股：美團 （03690） 200元有貨    繼續持有抑或止蝕？
46：32 - 阿里巴巴 （09988） 走勢分析
47：55 - 港股開市初段市況速報
49：14 - 消息股：思摩爾 （06969） 、中移動 （00941） 、中電信 （00728） 、中聯通 （00762）
50：25 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入：財經台

*聚焦美股議息結果   濠賭股爭賭牌走勢點睇？重溫《開市追揸沽》*

 

責任編輯：何美澄

欄名 : ET開市直擊

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