【ET開市直擊】政策受惠股彈起 濠賭股、汽車股炒幾耐？（附Time code）

濠賭股、新能源車股受惠國策齊造好，帶動港股上日回升215點，恒指周二收報18781點。據報中央積極研究政策扶持澳門旅遊業，濠賭股齊升，金沙 （01928） 永利 （01128） 升逾7-8%；發改委指要認真落實新能源車產業發展規劃，小鵬汽車 （09868） 急彈近9%，比亞迪 （01211） 反彈近3%。俄烏危機升級，市場關注美國議息，港股夜期隨美股轉跌，濠賭股、汽車股受惠國策可以炒幾耐？獨立股評人唐牛今早9時於《ET開市直擊》為你解構港股、美股策略。

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00：10 - 港股今日焦點速覽

00：42 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

01：37 - 亞太股市早段市況速報

02：55 - 俄烏局勢升級 「末日博士」料標指挫4成

04：25 - 美國聯儲局料今晚及11月各加息0.75厘

05：25 - 留意鮑威爾會否表明看淡經濟但仍加息

06：45 - 美股好倉宜減倉 第四季盈利預測

07：18 - 美股科技股可以博？

09：02 - 港股上日市況速覽+北水盤路

10：40 - 港股跌穿3月低位18235點才會成交增強及反彈

11：50 - A股未彈、人民幣弱 只可憧憬二十大刺激港股

15：34 - 濠賭股分注買入博12月賭牌批出時食糊

16：25 - 騰訊 （00700） 沽美團 （03690） 會出其不意

18：30 - 博騰訊 （00700） 更好 美團 （03690） 要戒

19：47 - 贛鋒鋰業 （01772） 太多蟹貨 揀天齊鋰業 （09696） 更好

22：02 - 港股開市初段市況速報

22：31 - 毛記葵涌 （01716） 有炒作基因 大市靜淡或可再炒

25：33 - ET個股推介：潤啤 （00291）

30：10 - 港股開市初段市況速報

31：10 - 上證綜合指數失守3000點機會大？

32：41 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 267元有貨未沽點算？

35：32 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 82元有貨點算？

36：45 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）甚麼價位也建議減持嗎？

38：01 - 觀眾問股：中移動 （00941） 走勢點睇？可上望多少？

39：20 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 甚麼價位可買入？中綫上望、止蝕多少？

42：05 - 國泰 （00293） 、東瀛遊 （06882） 、新秀麗 （01910） 策略建議

45：32 - 觀眾問股：美團 （03690） 200元有貨 繼續持有抑或止蝕？

46：32 - 阿里巴巴 （09988） 走勢分析

47：55 - 港股開市初段市況速報

49：14 - 消息股：思摩爾 （06969） 、中移動 （00941） 、中電信 （00728） 、中聯通 （00762）

50：25 - 財經日誌提提你

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責任編輯：何美澄