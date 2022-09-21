【英女王國葬】BBC指高峰時逾半英人收看 成史上最高收視節目（第二版）

英女王伊利沙伯二世的國葬儀式周一（19日）圓滿結束，英媒估計全球有多達41億人口觀看。英國廣播公司（BBC）表示，高峰時逾半英人收看英女王國葬儀式，成BBC收視最高節目。

（第二版公布BBC公布數據）

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BBC表示，在某個時段，英國有逾2,620萬人在電視上觀看英女王葬禮儀式，但連網絡電視平台BBC iPlayer數據，全英國共有3,250萬人收看，即逾半英人都有收看。BBC數據顯示，1966年英格蘭對西德世界盃決賽錄得3,230萬人收看，但已被英女王國葬節目收視超越，後者成史上收視最高節目。

而英國廣播受眾研究會（Broadcast Audience Research Board，簡稱Barb）亦表示，有2,620萬英國人收看節目。但數據並未包含透過網絡平台、露天螢幕等方式收看的數百萬人數據，最終觀眾數目或會更高。

BBC及英國獨立電視（ITV）等媒體，當日都有全程直播英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的國葬儀式。

《每日郵報》引述廣播業專家指，全球料有多達41億觀眾收看英女王國葬，將會打破1996年有35億人收看亞特蘭大奧運會開幕式的紀錄。

如專家上述預測正確，英女王的國葬儀式將會成為有史以來最多人收看的廣播節目。

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歷年來多場重要活動的收視也遠不及英女王國葬。現任英王查理斯三世（King Charles III）1981年與戴安娜王妃（Princess Diana）的婚禮收視為10億，而2005年則有超過20億人收看Live8慈善演唱會，1997年有25億人觀看戴安娜的葬禮。

WatchTVAbroad.com電視分析師Carolina Beltramo表示，全球民眾十分欽佩和愛戴英女王，因此預計她的葬禮注定成為史上最大規模的電視直播活動。而對上一次出現如此盛況，料已經為數代以前的事。

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責任編輯：鄭錦玲