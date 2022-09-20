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【呷哺呷哺520】成都恢復堂食 餐飲股表現分化 呷哺呷哺升逾一成

股樓投資 18:53 2022/09/20

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日前四川省成都市在疫情緩和下宣布恢復生產生活秩序，而在黃金周前，國家發改委亦表示正加快研究推動出台政策舉措，促進消費復甦。各因素鼓勵下內地餐飲業相關股卻表現分化，周二（20日）表現最好的呷哺呷哺（00520）大升13.4%，收市報5.33元，相比之下海底撈（06862）卻挫7.8%，收市報15.58元。

【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

 

除了領升的呷哺呷哺，其他相關造好股包括海倫司（09869）、百勝中國（09987）及美團（03690），升幅為0.5% ~ 1.9%。至於捱跌的餐飲股以海底撈為首，九毛九（09922）、奈雪的茶（02150）及頤海國際（01579）跌幅則有1.4% ~ 3.8%。

 

【延伸閱讀】一文看盡騰訊小米績後 大行最新評級和目標價【見下頁

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早前四川省成都市宣布周一（19日）起開始有序恢復生產生活秩序，地鐵等公共交通全面恢復，堂食有序開放經營，不承接大型宴席活動。全市同時會常態化開展核酸檢測，市民每周至少要做1次核酸檢測，進入公共場所和小區、乘坐公共交通工具，須查驗72小時內核酸陰性證明。國家發改委日前亦表示正在加快研究推動出台政策舉措，積極打造消費新場景，促進消費加快復甦。

 

 

【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

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撰文：鄭昊彤

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港股 疫情 成都 頤海國際（01579） 呷哺呷哺（00520） 海底撈（06862） 海倫司（09869） 奈雪的茶（02150） 九毛九（09922）

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