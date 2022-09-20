【能源供應】 歐洲能源供應緊張 坦桑尼亞煤炭出口量倍增

受俄烏戰爭影響，歐洲能源供應面臨危機，歐洲各國轉入口坦桑尼亞、博茨瓦納等偏遠礦山煤炭以擺脫俄羅斯能源的需求。

煤礦公司Bluesky Minings常務董事Rizwan Ahmed表示，在俄烏戰爭後，歐洲會支付很好的價錢以尋求煤炭。



【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

坦桑尼亞礦業委員會對外媒透露，坦桑尼亞預計本年煤炭出口量將倍增，估計達 696,773噸，而產量預計將增長50%，達1,364,707噸。

運輸公司Cargill海運部門主席Jan Dieleman亦表示，公司對歐洲煤炭運輸訂單顯著上升，在6至8月間，公司在全球運輸了 900 萬噸煤炭，而去年同期為 700 萬噸。



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責任編輯：何珊如