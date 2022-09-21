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Maroon 5主唱被爆偷食IG網紅 稱：想個仔改做你名

環球社會熱點 08:05 2022/09/21

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美國樂隊Maroon 5主音Adam Levine因外貌煞食，全球擁有不少女粉絲。Instagram網紅Sumner Stroh最近在TikTok大爆自己與Adam婚外情接近一年，更展示兩人「激情對話」的截圖。Adam甚至在對話聲稱，想下一個孩子改做對方的名字。

哈里威廉全程零交流 凱特被要求讓路 【下一頁】

23歲IG女網紅Sumner Stroh周一（19日）在字節跳動旗下社交平台TikTok大爆料，聲稱自己曾與Maroon 5主音Adam出軌。

Sumner表示曾與Adam發展約一年婚外情，但無透露確切時間及細節。雙方一度中斷聯絡數個月。Sumner指今年突然再收到Adam IG信息，Adam特意分享與結婚8年的超模妻子Behati Prinsloo再有身孕的喜訊。

從兩人對話截圖顯示，Adam向Sumner表示「你知唔知自己有幾性感」、「真人簡直比相片火辣50倍」（You are 50 times hotter in person）。

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23歲IG女網紅Sumner Stroh靚相

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靈柩花圈有心思 查理斯特登揀一款花 【下一頁】

Adam聲稱自己相當期待即將出生的孩子，揚言若生下是男孩，希望改做她的名字，並尋求Sumner同意。Sumner形容收到Adam突如其來的信息後，自己猶如身處「地獄」般驚訝，又自言當時年輕天真，不知不覺被利用（Exploited）和操縱（Manipulated），才與有婦之夫Adam偷情。

Sumner稱本來從沒有打算公開與Adam關係，爆大鑊原因是不慎將截圖發送好友而留下證據，其中一人試圖兜售圖片，於是決定拍片自爆。

Adam妻子Behati於4日前亦上載自拍相，證實已懷有第三胎，增加事件可信性。Adam夫婦現育有兩名分別3歲與4歲的女兒，兩人去年創立龍舌蘭酒品牌Calirosa。

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責任編輯：郭麗明

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