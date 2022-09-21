Maroon 5主唱承認與IG網紅調情 仍獲大肚妻力撐

美國樂隊Maroon 5主音Adam Levine因外貌煞食，全球擁有不少女粉絲。Instagram網紅Sumner Stroh最近在TikTok大爆自己與Adam婚外情接近一年，更展示兩人「激情對話」的截圖。Adam甚至在對話聲稱，想下一個孩子改做對方的名字。

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23歲IG女網紅Sumner Stroh周一（19日）在字節跳動旗下社交平台TikTok大爆料，聲稱自己曾與Maroon 5主音Adam出軌。

Sumner表示曾與Adam發展約一年婚外情，但無透露確切時間及細節。雙方一度中斷聯絡數個月。Sumner指今年突然再收到Adam IG信息，Adam特意分享與結婚8年的超模妻子Behati Prinsloo再有身孕的喜訊。

從兩人對話截圖顯示，Adam向Sumner表示「你知唔知自己有幾性感」、「真人簡直比相片火辣50倍」（You are 50 times hotter in person）。

Adam聲稱自己相當期待即將出生的孩子，揚言若生下是男孩，希望改做她的名字，並尋求Sumner同意。Sumner形容收到Adam突如其來的信息後，自己猶如身處「地獄」般驚訝，又自言當時年輕天真，不知不覺被利用（Exploited）和操縱（Manipulated），才與有婦之夫Adam偷情。

Sumner稱本來從沒有打算公開與Adam關係，爆大鑊原因是不慎將截圖發送好友而留下證據，其中一人試圖兜售圖片，於是決定拍片自爆。

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23歲IG女網紅Sumner Stroh靚相

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Adam周二（20日）在IG發聲明承認與Sumner認識，稱自己判斷力差，導致不慎與妻子以外的人士以調情方式交談。Adam強調自己絕無外遇，但承認有在人生中一段令人可惜的時期越界。

Adam表示已採取積極措施與家人共同解決這個問題，重申妻子與家人是最重要的事物，形容自己的行動天真愚蠢，亦是人生犯下最大的錯誤，強調絕不重犯。他稱會承擔一切責任，與家人度過難關。

Adam發聲明後，兩名女性再出面指控曾收到男方調情甚至帶有性暗示信息。喜劇演員Maryka公開與Adam IG對話截圖，顯示Adam不斷與女方調情，又向她發送私人自拍，更大讚其身材性感，聲稱自己對Maryka著迷。

當Adam收到女方私人照片後，他再向女方索求更多相片，態度相當進取。

女子Alyson Rose亦於TikTok上載影片，顯示Adam不斷發信息與她調情，但女方不為所動。

但事件似乎沒有影響Adam與妻子Behati關係，《每日郵報》（Daily Mail）周二在美國加州蒙特西托拍到兩人滿面笑容，從寓所外出接回孩子。

Behati早前宣佈已懷有第三胎。Adam夫婦現育有兩名分別3歲與4歲的女兒，兩人去年創立龍舌蘭酒品牌Calirosa。

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責任編輯：郭麗明