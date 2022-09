【英女王國葬】杜魯多2日前高歌《波西米亞狂想曲》 被批缺乏尊重

全球多國領袖前往英國,出席英女王國葬,當中包括加拿大總理杜魯多。有社交媒體流傳影片顯示,杜魯多出席英女王國葬兩日前曾在酒店唱《波西米亞狂想曲》。影片曝光後,杜魯多被批對英女王欠缺尊重,加拿大當局承認影片屬實,但強調杜魯多已透過多個方式向英女王致敬。

英女王是加拿大國家元首,杜魯多(Justin Trudeau)周一亦有出席於倫敦舉行的國葬。他上周六(17日)時已身處倫敦,有社交平台流傳影片顯示,他曾在加拿大代表團下榻的酒店中高歌。