【英女王國葬】杜魯多2日前高歌《波西米亞狂想曲》 被批缺乏尊重

全球多國領袖前往英國，出席英女王國葬，當中包括加拿大總理杜魯多。有社交媒體流傳影片顯示，杜魯多出席英女王國葬兩日前曾在酒店唱《波西米亞狂想曲》。影片曝光後，杜魯多被批對英女王欠缺尊重，加拿大當局承認影片屬實，但強調杜魯多已透過多個方式向英女王致敬。

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英女王是加拿大國家元首，杜魯多（Justin Trudeau）周一亦有出席於倫敦舉行的國葬。他上周六（17日）時已身處倫敦，有社交平台流傳影片顯示，他曾在加拿大代表團下榻的酒店中高歌。

I actually love a good piano bar. Haven&rsquo;t gone to one since before COVID, this reminds me I should check one out near me.<br /> PM at the Savoy in London last night singing a little Queen&hellip;.for the Queen&hellip; pic.twitter.com/yyCxIRAbJl — Brian Lilley (@brianlilley) September 19, 2022

杜魯多在影片中身穿暗紅色T卹，倚靠在黑色鋼琴旁，在加拿大著名鋼琴家Gregory Charles伴奏下，歌唱《波西米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody）。杜魯多在影片中唱出歌曲中著名歌詞，「我的心很平靜，有時候高興，亦會有低潮的時候」（easy come, easy go, little high, little low）等。

杜魯多在影片中身穿暗紅色T卹，倚靠在黑色鋼琴旁，在加拿大著名鋼琴家Gregory Charles伴奏下，歌唱《波西米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody）。杜魯多在影片中唱出歌曲中著名歌詞，「我的心很平靜，有時候高興，亦會有低潮的時候」（easy come, easy go, little high, little low）等。

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影片曝光後引來大量批評，加拿大媒體《環球郵報》（Globe and Mail）專欄作家Andrew Coyne表示，杜魯多是加拿大首相，當時身處公眾場所，更是英女王葬禮前夕，質問是否這就是他應有的表現。音樂記者Adam Feibel則指，杜魯多唱《波西米亞狂想曲》未對英女王造成不尊重，但唱K行為足以構成不尊重。

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涉事鋼琴家其後接受《環球郵報》採訪透露，當晚活動維持2小時且充滿樂趣，辯稱活動令他想起加勒比海地區，將悲傷與慶祝時刻結合的葬禮傳統。

杜魯多發言人其後亦承認影片屬實，指杜魯多上周六晚飯後和加拿大代表團小聚，期間鋼琴家在酒店大堂彈奏，杜魯多等人其後加入，並強調他已參加多項活動向英女王致敬。

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責任編輯：李俊儀