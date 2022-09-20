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【美股焦點】蘋果宣布部分國家App Store將加價　新價格最快10月生效

環球政經 18:48 2022/09/20

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蘋果公司（美：AAPL）宣布，將會提高多個國家的App Store內的應用程式價格，包括日本、韓國、馬來西亞和歐元區等，最快將於10月5日生效。

蘋果稱，新價格將影響歐元區範圍內的所有國家，以及智利、埃及、日本、馬來西亞、巴基斯坦、波蘭、韓國、瑞典和越南。新價格最快10月5日生效，但自動續訂的費用則不受影響。

【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

蘋果指出，越南漲價是因為當地的最新稅制規定，即增值稅（VAT）和企業所得稅（CIT），稅率均為5%。蘋果沒有詳細說明其他地方漲價的原因，但可能是與美元強勢有關，目前歐元兌美元匯率接近平價，未來亦有進一步疲軟的跡象。


【延伸閱讀】 高盛下調部分民營內房股目標價 4隻列入沽出 首選股為中海外　【下一頁

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【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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