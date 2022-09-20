外籍客剛領身份證即「租轉買」　睇樓兩日便斥932萬購映灣園

近期二手樓市交投明顯轉慢，各區屢錄蝕讓成交，但有不少剛居港滿7年的人士視之為入市機會。

美聯物業田國輝表示，東涌映灣園8座低層H室，實用面積898平方呎，三房套連儲物間隔，附設露台，景觀開揚，日前以932萬元易手，實用呎價約10,379元。他透露，新買家為外藉人士，剛在港居滿7年領取身份證後，即決定入市，睇樓僅兩天，便極速決定「租轉買」。

資料顯示，原業主於2009年以323萬元購入上述單位，持貨約13年，現帳面獲利609萬元，物業期內升值近1.9倍。

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資料顯示，原業主於2019年3月以約1,573萬元購入上址，現較原購入價蝕約273萬元。談到近期市況，伍錦基說，MONTEREY本月暫錄3宗成交，平均呎價約18,632元。

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