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【南韓旅遊】南韓研撤銷入境旅客抵埗後核酸檢測要求　若落實將取消所有入境防疫限制

Hot Talk 18:28 2022/09/20

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南韓研撤銷入境旅客抵埗後核酸檢測要求　若落實將取消所有入境防疫限制

南韓媒體報道，南韓正研究放寬入境防疫政策，包括可能解除入境旅客於抵埗一日內要進行核酸檢測，以及免除在室外戴口罩的要求。若有關措施落實，意味入境南韓將沒有任何防疫要求。南韓防疫部門指，基於南韓疫情漸趨穩定，將會綜合全球疫情形勢及專家意見再作決定。

據報政府正考慮0+7兩方案　李家超：政府抗疫不走回頭路【下一頁】

南韓自9月3日起撤銷所有入境人士於出發前提交核酸檢測結果為陰性的要求，但保留了入境後的檢測要求，理由是阻止病毒變異從海外傳播的最低限度措施。

現時室外戴口罩要求只適用於50人以上公開活動

現時南韓室外戴口罩的要求，只適用於50人以上公開活動，並於部分人口密集的活動場地，包括集會、演唱會、體育場地等。不過，基於體育場地容許飲食，故市場一直對戴口罩要求存在質疑。

南韓防疫部門認為，由於室外傳染率相對較低，加上變種病毒BA.5高峰期已過，而且感染個案穩定，因此當局正在考慮調整戴口罩政策。南韓周二新增47917宗確診個案，較兩周前差不多少一半。

相關文章：【公海遊】皇家加勒比據報放棄重推公海遊　因港未及明確制定放鬆防疫措施路線圖

相關文章：【中國經濟】陳啟宗：內地處理疫情的方式讓全世界困惑　「香港局部封城驅使許多外籍人士離開」

【石Sir一周前瞻及異動股】中國財險、澳博控股、浙江世寶

編輯：陳韻妍

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疫情 傳染病 口罩 南韓

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